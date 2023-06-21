إكسبو يستضيف «بلاي بيوند» للرياضات الرقمية 24 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تنظيم بطولة «بلاي بيوند»، بمشاركة أبرز اللاعبين المؤثرين في العالم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لسنة 2023، وذلك في يومي 24 و25 يونيو في مسرح الألعاب الرئيس في مدينة إكسبو دبي.

ويخوض منافسات البطولة الاستثنائية التي تعقد بالتعاون مع «ڤوكس سينما»، مجموعة من أبرز المؤثرين العالميين، وسيتمكن الحضور من مشاهدة أساليب اللعب والمهارات الإبداعية التي يتمتع بها اللاعبون عند تنافسهم وجهاً لوجه عبر مجموعة من التحديات للحصول على جائزة بلاي بويند.

وستجمع البطولة فريقين أحدهما إقليمي والآخر دولي، ويتألف الفريق الإقليمي من أربعة لاعبين مؤثرين من منطقة الشرق الأوسط، بينما يضم الفريق الدولي أربعة مؤثرين مشهورين من مختلف أنحاء العالم، علماً أن هؤلاء المؤثرين تنافسوا من قبل معاً عبر عدة ألعاب، وسيتنافس الفريقان في المباريات المكثفة النهائية المملوءة بالمفاجآت والتحديات، والتي ستعقد في المسرح الرئيس لتثير حماس الجمهور وتضمن لهم تجربة لا تنسى.

وسيضم الفريق الدولي، اللاعبين البارزين «ميني مينتر»، و«جرانت»، و«ديميسوكس»، وجرانثيندس.

في حين، سيقود الفريق الإقليمي، النجم أبو فلة الذي يمتلك كاريزما خاصة وبراعة استثنائية تجعله أحد اللاعبين المفضلين لدى الكثير من الجمهور. وسيضم الفريق كذلك اللاعب سعيد وولف الذي سيستعرض أسلوبه الاستراتيجي في اللعب مع المشاركين وأمام الحضور، إلى جانب النجمة المؤثرة والمعروفة بمهاراتها المتميزة في اللعب بشاير، وصانع الألعاب الإلكترونية الموهوب بشار كيال.

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