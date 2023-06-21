المصدر: أبوظبي – البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السابعة، وتحظى الجائزة بدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

تميز

وتعد الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة، وأحد أكثر الجوائز تميزاً التي تستقطب أنظار الوسط الرياضي العربي، وتهدف إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الرياضي على مدار عام كامل، إضافة إلى السعي لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية للارتقاء بها لمستويات متقدمة.

وكشفت الأكاديمية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته، أمس الثلاثاء، بأبوظبي، عن تفاصيل النسخة السابعة للجائزة، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والدكتورة سعاد السويدي ممثلة ديوان الرئاسة، ومريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

ويقام حفل إعلان الجوائز في 15 من نوفمبر المقبل، ويفتح باب الترشيح اعتباراً من أمس 20 يونيو الجاري، ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وتشمل الجائزة التي يبلغ إجمالي جوائزها مليوناً وثمانمائة ألف درهم، على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي، حيث تشمل جوائز المستوى الفردي فئة أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية، وتم استحداث فئة جديدة في النسخة السابعة وهي جائزة أفضل أم رياضية.

أما على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية فتشمل الجائزة فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية. وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية.

دعم

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تهدف الجائزة إلى استمرار دعم توجيهات تمكين المرأة وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، وهو الهدف الذي يحظى بدعم سخي ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والذي كان له الأثر البالغ في نهضة وتقدم رياضة المرأة في الإمارات والوطن العربي».

وأضاف: «نؤكد على أهمية الجائزة ودورها في إثراء الحركة الرياضية النسائية المحلية والعربية، إلى جانب الدور المهم والبارز الذي تلعبه في تحفيز الفتاة الإماراتية لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات الرياضية الدولية».

مسيرة

من جانبها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «يسعدنا الإعلان عن موعد انطلاق الجائزة التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»».

وأضافت: «في كل عام، تسعى الأكاديمية من خلال الجائزة المرموقة التي تمثل امتداداً لتدفق نهر العطاء والخير الذي تقوده «أم الإمارات» إلى تسليط الضوء على الرياضة النسائية، وتجارب النساء الملهمات في القطاع الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات في عالم الرياضة المحلية والعربية.

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