سلطان العويس يتألق في عالم الجوجيتسو بالـ «ناتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضاف البطل الإماراتي ومهندس البناء سلطان العويس ذهبية جديدة إلي سجله التاريخي في رياضة الجوجيتسو بعد تحقيقه للمركز الأول عن فئة وزن ٦٢ كغ للحزام الأسود في البطولة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للبدلة في دبي، مؤكداً مرة أخرى مهاراته العالية في هذه الرياضة وقدرته على تحقيق أهدافه بالعمل الجاد والمتواصل.

ويعتبر البطل الإماراتي رسومات الأنمي مصدراً كبيراً للإلهام بالنسبة له، وبشكل خاص تلك التي تتناول قصص الفنون القتالية والجوجيتسو بشكل خاص، ويستمد منها دروساً كبيرة في الحياة من خلال متابعته المستمرة لهذه الرسوم المحبوبة، وبفضل هذا الاهتمام، أصبحت شخصية «ناتسو» الكرتونية تشكل لقباً يلازم البطل سلطان بين الأصدقاء والمقربين له، فهو يربط هذا اللقب بروح القوة والتحدي التي يتجسد فيها ناتسو، ويعتبرها شخصية تلهمه في رحلته الرياضية وتذكره بأهدافه الكبيرة التي يحاول تحقيقها من خلال حرصه على المشاركة في معظم البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيستوAJP في مختلف دول العالم، سعياً منه للفوز وجمع أكبر رصيد له من النقاط والمنافسة على سلم الترتيب.

مشوار

وبدأ سلطان العويس مشواره في الجوجيتسو منذ صغره، حيث أبدع وتطور بشكل ملحوظ على مر السنوات حتى وصل إلى الحزام الأسود في عمر صغير، قدم خلال مسيرته أسمى معاني الالتزام والتفاني في التدريب والاجتهاد، إذ يكرس وقته وجهده للتحسين المستمر في رياضة الجوجيتسو إلى جانب عمله في الهندسة المدنية.

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