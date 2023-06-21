دبي تستضيف «عالمية الطائرة الشاطئية» نوفمبر المقبل

المصدر: دبي-البيان

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تستعد «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» للعودة مجدداً إلى شواطئ دبي خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت عنوان «نخبة دبي الـ 16»، حيث يشارك في البطولة المقبلة أفضل 16 فريقاً من حيث التصنيف، وذلك لمواصلة تقديم أقوى وأجمل العروض لهذه الرياضة في دبي، ونشر ممارستها في المنطقة، وكذلك تعزيز مكانة دبي بين الوجهات العالمية التي تستضيف الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة للرجال والسيدات».

وسيكون ملعب البطولة في«كايت بيتش» خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل مسرحاً لأجمل وأقوى المباريات والعروض الترفيهية المصاحبة بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة دبي لجولتين من البطولة خلال الفترة من 22-30 أكتوبر 2022 بمشاركة 96 فريقاً من 25 دولة الذين قدّموا عروضاً قوية وأمتعوا الجمهور الكبير بفنون اللعبة، وكذلك بالفعاليات المصاحبة ومن بين دروس ومحاضرات تدريبية قدمها أهم النجوم والمدربين العالميين في هذه الرياضة.

منافسات

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يستمتع الجمهور الكبير في دبي من مختلف الجنسيات بمتابعة وحضور منافسات البطولات الرياضية عموماً وبطولات الرياضات الشاطئية خصوصاً، فلدينا أجمل الشواطئ التي يزورها الآلاف من أفراد المجتمع يومياً من أكثر من 200 جنسية الذين يستمعون بالحياة ويعشقون الرياضة، ولدينا الخبرات التنظيمية الكبيرة التي ترفع شعار الجودة في العمل، وهو الأمر الذي يشجّع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين للفعاليات الرياضية العالمية بالحضور الى دبي وتنظيم أقوى البطولات فيها مع ضمان النجاح وتعزيز قيمة الحدث».

وأضاف:«نحن سعداء باستمرار التعاون مع الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية لتنظيم نسخة جديدة من الحدث الذي نعمل معاً من أجل استمراريته وتواجده الدائم ضمن قائمة الفعاليات والبطولات التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً».

نجاح

وقال فين تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Volleyball World»نحن متحمسون لإعادة الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية إلى كايت بيتش في دبي بعد النجاح الهائل الذي حققته نسخة العام الماضي، حيث نتطلع إلى العودة مجدداً وخوض تجربة أخرى لا تُنسى لكل من الرياضيين والمشجعين بمشاركة نجوم ونخبة اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم، حيث يعد هذا الحدث بإبراز قمة مواهب الكرة الطائرة الشاطئية.

جدير بالذكر أن Volleyball World تعمل بالتنسيق وضمن مظلة الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بهدف نشر رياضة كرة الطائرة الشاطئية وتنظيم بطولاتها في مختلف القارات كما تهدف إلى دفع النمو والابتكار والاستثمار في الكرة الطائرة في جميع أنحاء العالم، وإنشاء نظام بيئي متكامل يربط بين المشجعين والرياضيين والشركاء من الشركات معاً من خلال الأحداث الرقمية والفعاليات الحية، وهي الجهة المسؤولة عن التشغيل التجاري للأحداث الدولية الرئيسية للكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية، بما في ذلك: بطولة العالم، ودوري الأمم للكرة الطائرة، والتصفيات الأولمبية، وجولة الشاطئ للمحترفين.

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