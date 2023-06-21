4 محاور بحلقة «تمكين الشباب في المجال الرياضي»

المصدر: دبي – البيان

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نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، الحلقة الشبابية بعنوان «تمكين الشباب في المجال الرياضي»، تزامناً مع اليوم الأولمبي بهدف تعزيز الوعي والإلهام لدى الشباب، حيث تم توضيح وشرح مفهوم الألعاب الأولمبية بشكل شامل وإبراز أهميتها للشباب.

جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة الشبابية التي أقيمت أول من أمس في مركز دبي التجاري العالمي على هامش فعاليات «عالم دبي للرياضة» بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية ومجلس شباب اللجنة، وشهدت مشاركة عدد من الشخصيات الرياضية كمتحدثين رئيسيين، إذ ناقشت نورة حسن الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعدد من الرياضيين 4 محاور مهمة تتعلق بالشأن الرياضي.

وأدار الحلقة علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة عضو مجلس شباب اللجنة الأولمبية، وتضمنت المحاور الأربعة إبراز ‏أهمية تحقيق التوازن الإداري الرياضي في النجاحات الدولية مع الإنجازات الرياضية، والثاني تمكين الشباب في الاتحادات الوطنية والقارية والدولية، والثالث استعراض التحديات والعقبات التي يواجهها الرياضي في تحقيق البطولات، والرابع دور الشباب في تعزيز الروح الأولمبية وتعزيز التعاون العالمي.

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