أمريكا بطلاً لـ «مونديال سلة الكراسي» في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج منتخب أمريكا للرجال، بلقب بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة، التي اختتمت منافساتها مساء أمس تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، في مركز دبي التجاري العالمي.

وجاء تتويج المنتخب الأمريكي باللقب السابع في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية للنسخة الـ 14 على حامل اللقب المنتخب البريطاني بفارق النقطة الواحدة وبنتيجة 67 – 66، فيما احتفظ المنتخب الهولندي بلقب السيدات بفوزه على المنتخب الصيني بواقع 57 – 34. وحصل المنتخب الإيراني على الميدالية البرونزية لمنافسات الرجال بفوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 72 – 54 ، فيما ذهبت برونزية منافسات السيدات لصالح المنتخب الأمريكي بفوزه على سيدات ألمانيا بواقع 57 – 42.

وحضر مراسم تتويج الفائزين، معالي حصة بوحميد، مديرة هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ومحمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس النادي، وماجد العصيمي مدير البطولة، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وأولف ميهرينس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وأشادت معالي حصة بوحميد بالنجاح التنظيمي لبطولة كأس العالم وبالمشاركة الواسعة من 28 منتخباً في بطولة السيدات والرجال، ووجهت الشكر إلى اللجنة المنظمة على جهودها التي أظهرت الحدث في أجمل صورة تعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها دبي في استضافة الفعاليات الرياضية والأحداث الكبرى.

وتمكن المنتخب الأمريكي من تحقيق رقم قياسي جديد على صعيد أكثر المنتخبات تتويجاً بـ «مونديال» سلة الكراسي للرجال، بعد تتويجه أعوام «1979 و1983 و1986 و1995 و1998 و2002»، فيما احتفظ المنتخب الهولندي للسيدات بلقب كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بعد نسخة 2018، لتدخل الهولنديات في شراكة مع المنتخب الأمريكي على صعيد ثاني أكثر منتخبات السيدات تتويجاً بالمونديال بعد أن حققت الأمريكيات اللقب عامي 1990 و2010، فيما يملك المنتخب الكندي الرقم القياسي على صعيد بطولة السيدات بـ5 ألقاب حققها سنوات 1994 و1998 و2002 و2006 و2014.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد جاءت مثيرة للغاية، حيث فرض المنتخب البريطاني سيطرته على مجريات الشوط الأول وتفوق بفارق 11 نقطة (43 – 32)، قبل أن ينجح المنتخب الأمريكي مع انطلاق الشوط الثاني من استعادة توازنه، والفوز بنتيجة الربع الثالث بواقع (19 - 7)، وينتزع التعادل في الربع الرابع 16 – 16 ليحسم نتيجة المباراة لمصلحته 67 – 66.

وأعرب روبيرت تايلور مدرب المنتخب الأمريكي عن سعادته بتحقيق اللقب الأول لبطولة العالم في مسيرته التدريبية والسابع لمنتخب بلاده، ووصفه بالإنجاز العظيم، مشيراً إلى أنه بالعودة إلى مجريات المباراة فإن المنتخب الأمريكي استثمر خبرته وحنكته لاستعادة للقب.

قال: نحن فخورون بالإنجاز وأكدنا أفضليتنا في هذه الرياضة التي حققنا فيها 7 ألقاب عالمية والعديد من التتويجات الأخرى، ما يمنحنا المزيد من الحماس والدافع لحصد المزيد في المستقبل.

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