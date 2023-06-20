«هيئة الرياضة» تنظم ورشة عمل للرياضة المجتمعية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظَّمت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل بعنوان «الرياضة المجتمعية (الواقع – والاستدامة)»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وتمكين وتحفيز كافة أفراد المجتمع لممارسة مختلف أنواع الرياضات، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها خلق قطاع رياضي مجتمعي مستدام.

وحضر الورشة سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى الجهات الداعمة لفعاليات الرياضة المجتمعية التي تنظِّمها الهيئة العامة للرياضة.

تنمية

وقال سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «يمثل محور تنمية الرياضة المجتمعية جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 71 ٪ من سكان دولة الإمارات، وهو ما يمكننا من تحقيق التماسك المجتمعي وتعزيز السلوك الإيجابي للأفراد، لما تمتلكه الرياضة من قدرة على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع ككل».

تعزيز

وأضاف: تعمل الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الرياضية على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، وتعد هذه الورشة التي نظمتها الهيئة فرصة مواتية لتكامل الأدوار في القطاع الرياضي، بما يحقق استدامة قطاع الرياضة المجتمعية لتشجيع كافة فئات المجتمع على تحويل الرياضة إلى ممارسة يومية. ويأتي تركيز الهيئة العامة للرياضة على تعزيز الرياضة المجتمعية في إطار السعي إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية الجماعية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بالرياضة المجتمعية، لدورها الكبير في تعزيز الصحة المجتمعية وتحقيق فرص التنمية المستدامة، لذا تتبنى الهيئة سلسلة مبادرات تحت شعار «للرياضة.. للحياة»، بهدف ترسيخ دعائم مجتمع رياضي متميز.

ثقافة

وكانت الورشة قد انطلقت بكلمة ترحيبية، ألقاها أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، أكد فيها التزام الهيئة بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز الرياضة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز الصحة والرفاهية المجتمعية، وذلك من خلال تعريف فئات المجتمع بمختلف الرياضات وتشجيعهم على ممارستها، وغرس ثقافة قائمة على التنافسية والأخلاق والروح الرياضية العالية حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة.

كما تضمنت الورشة محاضرة ألقاها الدكتور أسامة اللالا، أخصائي التوعية الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، تناول خلالها مناقشة ثلاثة محاور مهمة، وهي واقع الرياضة المجتمعية بدولة الإمارات وأبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الرياضة المجتمعية، وعلاقة الرياضة المجتمعية بتحسين جودة حياة الأفراد، وكيفية تحقيق استدامة الرياضة المجتمعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز