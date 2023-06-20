ماكلروي.. خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب موسم جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حل وصيفاً لبطولات الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، إحدى البطولات الكبرى التي أقيمت في لوس أنجليس بجوائز مالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي.

منحت وصافة هذه البطولة ماكلروي 1.113 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 3.223 نقطة في صدارة الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو الذي سبق أن حقق لقب أفضل لاعب في موسم جولة دي بي ورلد ورفع كأس «هاري فاردون» العريق أربع مرات في أعوام: 2012، 2014، 2015 و2022.

جاء ماكلروي وصيفاً في البطولة بعدما حقق 9 ضربات تحت المعدل، خلف الأمريكي ويندهام كلارك برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليكسب ماكلروي جائزة مالية تزيد عن 2 مليون دولار أمريكي.

واستفاد الإنجليزي تومي فليتوود من حلوله بالمركز الخامس في البطولة الأمريكية، ليكسب 358 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 670 نقطة ليتقدم 52 خطوة ويصبح بالمركز 26 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وتقدم الأمريكي كولين ماريكاوا، الذي جمع بين لقبي بطولة جولة دي بي ورلد ولقب «السباق إلى دبي» في عام 2021، إلى قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم بهدف التأهل للبطولة الختامية في دبي، بعدما حل بالمركز 14 في البطولة الأمريكية ليكسب 147 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 499 نقطة، وتقدم 24 خطوة ليصبح بالمركز 44 في ترتيب «السباق إلى دبي».

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