4 محاور بـ «تمكين الشباب في المجال الرياضي»

المصدر: دبي – البيان

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نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، الحلقة الشبابية بعنوان «تمكين الشباب في المجال الرياضي»، تزامناً مع اليوم الأولمبي بهدف تعزيز الوعي والإلهام لدى الشباب، حيث تم توضيح وشرح مفهوم الألعاب الأولمبية بشكل شامل وإبراز أهميتها للشباب، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة الشبابية التي أقيمت الاثنين بمركز دبي التجاري العالمي على هامش فعاليات «عالم دبي للرياضة» بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية ومجلس شباب اللجنة، وشهدت مشاركة عدد من الشخصيات الرياضية كمتحدثين رئيسيين، إذ ناقشت نورة حسن الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعدد من الرياضيين 4 محاور مهمة تتعلق بالشأن الرياضي.

وأدار الحلقة الشبابية علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة عضو مجلس شباب اللجنة الأولمبية، وتضمنت المحاور إبراز ‏أهمية تحقيق التوازن الإداري الرياضي في النجاحات الدولية مع الإنجازات الرياضية، وتمكين الشباب في الاتحادات الوطنية والقارية والدولية، واستعراض التحديات والعقبات التي يواجهها الرياضي في تحقيق البطولات، ودور الشباب في تعزيز الروح الأولمبية وتعزيز التعاون العالمي.

وسلطت الحلقة الشبابية الضوء على قيم الشمولية والتعاون، واستعراض أهمية تفاعل الشباب بشكل إيجابي وتأثيرهم على المجتمع؛ حيث يهدف ذلك إلى زيادة الوعي بأهمية الألعاب الأولمبية وقيمها للشباب، وتعزيز عناصر تكوين أساسية في شخصياتهم.

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من جانبها ثمنت المهندسة عزة بنت سليمان قيمة هذا الحدث الشبابي بما يعكس حرص اللجنة الأولمبية على التفاعل مع مثل هذه المناسبات، معبرة عن سعادتها بالتواجد ضمن فعاليات الحلقة الشبابية، وهي المبادرة الأولى التي ينظمها مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية عقب تشكيله. وقالت: «سعدت اليوم بتواجدي وسط هذه المجموعة النشيطة التي بدأت سريعاً واندمجت في مبادرات وبرامج طموحة تخدم مصلحة الحركة الأولمبية ورياضة الإمارات، وما أجمل أن تكون بداية المبادرات تزامناً مع اليوم الأولمبي الذي تحتفل به جميع اللجان الأولمبية حول العالم بنشر مبادئ الحركة الأولمبية ومفاهيم الصداقة والتميز والاحترام».

وأضافت عزة بنت سليمان: «أود أن أنقل لكم تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وترحيب سموه الدائم بالطاقة الشبابية البناءة التي تستهدف تحقيق أفضل المعايير والممارسات بشكل عام، وهو ما نحتاج إليه للارتقاء بمستوى القطاع الرياضي والحركة الأولمبية في الدولة، لاسيما بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

واختتمت: «لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى نورة حسن الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي على إثرائهم هذه الحلقة الشبابية بأفكارهم وخبراتهم، والشكر موصول كذلك لمجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية على المبادرة بتنظيم هذه الفعالية المميزة واستعراض هذا الكم الهائل من المعلومات القيمة».

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