«الشارقة للدفاع عن النفس» يحتفي بأصحاب الإنجازات

المصدر: الشارقة - البيان

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ثمن مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة مما مهد إلى أن يحقق النادي عدداً كبيراً من الإنجازات، وذلك تزامناً مع حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية 2022-2023، الذي أقيم مساء أمس في جامعة الشارقة، مقدماً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموه، وواعداً بمواصلة العمل للمزيد من التميز والتفوق في المواسم المقبلة. جاء ذلك خلال الحفل الذي شهد الاحتفاء وتكريم اللاعبين الأبطال والمدربين ونخبة من أولياء الأمور والموظفين.

حضر الحفل الشيخ طارق بن فيصل القاسمي وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه أحمد سعيد الجروان، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الرياضية وأولياء الأمور واللاعبين والمدربين.

من جهته، تقدم أحمد عبد الرحمن العويس بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين وأولياء الأمور للدور المحوري في التنمية الكبيرة في صفوف النادي، ومنها دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب المواطنة وتعزيز الروح الرياضية، مما جعله في واجهة الأندية التخصصية على مستوى العالم، كما أشاد بالجهود التي بذلتها أسرة النادي، وداعياً إلى تعزيزها لمواصلة العطاء.

وكشف العويس، عن أن العمل تم وفقاً للمواصفات العالمية للجود،ة والعمل بالاستدامة واستشراف المستقبل وتطوير الخطط الفنية ساهمت بالنقلة النوعية للنادي.

وثمن رئيس النادي فوز فريق الجوجيتسو بالمركز الأول ونيل درع بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو – جولة دبي، ووصفه بالإضافة المهمة إلى إنجازات النادي في الكاراتيه والجودو والتايكواندو، كما ثمن الآثار المهمة للتخطيط الاستراتيجي والعمل بمعايير الجودة والسعادة والآيزو، داعياً إلى مواصلة تعزيز العمل الإعلامي الهادف والثقافة الرياضية لدوره في تطوير المردود الفني والإداري للاعبين، مثنياً على المشاركة الفاعلة في المبادرات التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وشرطة الشارقة وإدارة مراكز الطفل التابعة لمؤسسة ربع قرن ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للمساهمة بتعزيز تميز الإمارة الباسمة.

وختم العويس بتوجيه رسالة قيمة إلى اللاعبين واللاعبات ومدربيهم والإداريين وأولياء الأمور، داعياً إياهم إلى الاحتفال بإنجازاتهم بسعادة غامرة.

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