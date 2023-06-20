سلطان العويس.. قصة نجاح ملهمة في الجوجيتسو والهندسة المدنية

المصدر: وام

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أضاف البطل الإماراتي سلطان العويس، ذهبية جديدة إلى سجله المتميز في الجوجيتسو، بإحرازه المركز الأول في وزن 62 كجم للحزام الأسود بالبطولة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالبدلة في دبي مطلع الأسبوع الجاري.

وأعرب العويس عن فخره وسعادته بتلك الذهبية، مشيرا إلى أهمية تكثيف التدريبات والمثابرة وتطبيق تعليمات الجهاز الفني لتحقيق النجاح في الجوجيتسو.

ووجه اللاعب الشكر لكل من دعموه ووقفوا بجانبه في رحلته الرياضية، بدءًا من أفراد أسرته وأصدقائه، وصولًا إلى المشجعين الذين ألهموه وحفزوه على الاستمرار وتحقيق النجاحات.

وقرر العويس المشاركة في معسكر تدريبي خارجي مع زملائه في النرويج، خلال فترة إجازته، للاحتكاك مع مدارس أخرى محترفة يتبادل معها الخبرات ويتعرف على الجديد في اللعبة بتلك المدارس من أجل تطوير نفسه بشكل دائم، استعدادا للتحديات المقبلة.

وبدأ العويس مشواره مع الجوجيتسو في سن صغيرة، حيث تألق على مدار سنوات حتى وصل إلى الحزام الأسود، وحرص على أن يرفع شعارات الالتزام والتفاني والتضحية في التدريبات، لتطوير مستواه في الجوجيتسو إلى جانب عمله في الهندسة المدنية.

ويحرص العويس على المشاركة في معظم البطولات التي تنظمها رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو في مختلف دول العالم، سعياً منه للفوز وجمع أكبر رصيد له من النقاط.

ويولي العويس اهتمامًا كبيرًا باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يلبي احتياجاته الخاصة كلاعب، كما يعتبر رسوم "الأنمي" مصدرًا كبيرًا للإلهام بالنسبة له، وبشكل خاص تلك التي تتناول قصص الفنون القتالية والجوجيتسو، حيث يستمد منها دروسًا هامة في الحياة من خلال متابعته المستمرة لهذه الرسوم المحبوبة.

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