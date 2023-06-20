فضية للإمارات في «آستانا للجودو»

المصدر: آستانا - البيان

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توج ظفار كوسوف لاعب منتخبنا الأول للجودو بفضية وزن تحت 100 كلغم، في ختام بطولة «آستانا غراند سلام للجودو»، التي استضافتها مدينة آستانا الكازاخية، ووصل منتخبنا إلى المركز 14 في الترتيب العام للمنتخبات، متصدراً الدول العربية.

واستحق اللاعب الروسي اللقب مواصلة لتألقه في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى.

وكان لاعبنا أرام جرجوري خسر مباراته في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كلغم اللاعب الفرنسي القوي نجيب هامبو، الذي فاز بفضية البطولة، أما معروف عمر فقد خسر مباراته أمام بطل جورجيا اينانيش سابا.

وأشاد مدرب منتخبنا فيكتور بمستوى كل اللاعبين واللاعبات، خلال منافسات بطولة آستانا، مشيداً بدعم وتشجيع واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، ومتابعة واهتمام ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة مشرف الفريق الأول.

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