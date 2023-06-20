راشد الملا يتألق في بطولة العالم للدراجات المائية

المصدر: روما - البيان

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تمكن البطل الإماراتي، ونجم فريق أبوظبي راشد الملا من تحقيق المركز الثاني، والميدالية الفضية، عبر فئة الحركات الاستعراضية، من خلال الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في أولبيا الإيطالية، وسط تحديات وحضور عالمي كبير في هذه الجولة، وأبدع الملا في تقديم فاصل استعراضي مثير على دراجته في اليوم الأول من المنافسة، محققاً 25 نقطة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية، أول من أمس، تعرضت دراجته لعطل مفاجئ، ما حرمه من المشاركة على الدراجة الأساسية، وليدخل بالدراجة الاحتياطية، التي حقق من خلالها 22 نقطة في الفقرة المخصصة له في اليوم الثاني، ولينهي مجموع الجولة الأولى في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وهو الرصيد نفسه للمتصدر الإيطالي روبرتو مارياني.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن تعطل دراجة راشد في اليوم الختامي كان سبباً في عدم إحرازه للعلامة الكاملة، التي تميز في تحقيقها في كل المواسم التي شارك من خلالها.

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