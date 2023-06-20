سلطان بن أحمد يتوج أبطال «الشارقة للبادل تنس»

المصدر: الشارقة - البيان

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توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أول من أمس، الفائزين بالمركز الأول للفئات الثلاث في بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس بنسختها الأولى، والتي أقيمت على صالة مركز دبليو بي إيه في ضاحية الرحمانية بالشارقة.

وكرم سموه الفائزين بالبطولة في فئاتها الثلاث، حيث أحرز المركز الأول في فئة المواطنين كل من محمد جمعة المهيري، وعيسى خليفة الشيباني، فيما نال جائزة المركز الأول لفئة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كل من فهد بهبهاني، وعبدالعزيز المعيوف من دولة الكويت، وتوج الثنائي الإماراتي عبدالله العبدالله، والإسباني تشافي رودريغيز من فئة المحترفين.

كما قام سموه خلال التتويج بتكريم الفرق، التي حازت المركز الثاني في بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس بمختلف فئاتها، إضافة إلى الرعاة والشركاء في تنظيم البطولة.

وكان سموه قد تابع المباراة النهائية للبطولة، التي اتسمت بالندية والحماس، قدم فيها اللاعبون مستويات عالية تعكس مدى قوة المنافسة في مباريات البطولة منذ انطلاقها حتى المواجهة النهائية.

حضور

حضر المباراة النهائية والتتويج بجانب سمو نائب حاكم الشارقة الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من مديري المؤسسات والهيئات الحكومية وممثلي الشركات الراعية، وجمع غفير من الجماهير متابعي ومحبي اللعبة.

وشهدت البطولة - التي أقيمت على مدار 5 أيام - تنافساً مثيراً بين اللاعبين المشاركين، والذي بلغ عددهم 230 مشاركاً، موزعين على 3 فئات وهم « مواطنون – مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي – المحترفون».

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