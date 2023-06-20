أمريكا وبريطانيا في ختام «مونديال سلة الكراسي» بدبي اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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يلتقي المنتخبان الأمريكي والبريطاني في نهائي «كلاكيت» رابع مرة ببطولة العالم لكرة سلة الكراسي، التي تختتم منافساتها مساء اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم بمركز دبي التجاري العالمي.

وينطلق نهائي بطولة الرجال على الساعة الرابعة ونصف عصراً، يسبقه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الهولندي والإيراني الساعة التاسعة ونصف صباحاً، فيما يجمع نهائي السيدات بين المنتخبين الهولندي حامل اللقب ونظيره الصيني، الذي يخوض أول نهائي في مشواره على الساعة الثانية بعد الظهر، والمباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة السيدات بين ألمانيا وأمريكا على الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحاً.

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ويعد نهائي «نسخة دبي 2022» في بطولة الرجال نسخة مكررة من نهائي بطولة العالم الماضية، التي استضافتها مدينة هامبورغ الألمانية في 2018 عندما حسم المنتخب البريطاني اللقب بنتيجة 79 – 62، محققاً بذلك لقبه الثاني في مشوراه في البطولة، بعد فوزه بأول لقب مونديالي في النسخة الأولى في 1973، كما يعد «نهائي دبي» الرابع، الذي يجمع المنتخبين وجهاً لوجه في المباراة النهائية.

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