«فيكتوري» يكمل تحضيرات «جائزة فرنسا لفورمولا 1»

المصدر: دبي - البيان

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أنهى فريق فيكتوري لزوارق فورمولا1 معسكره التدريبي القصير في دبي استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2023 والتي تستضيفها مدينة ماكون بداية يوليو المقبل.

وينافس زورقا الفريق فيكتوري 4 بقيادة السويدي أريك ستارك وفيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الفهيم 18 زورقاً مشاركاً في البطولة العالمية حيث يحتل فيكتوري 4 المركز الثاني في لائحة الترتيب العام برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الزورق المتصدر السويد 14 حيث سيخوض التحدي المرتقب بطموح الانقضاض على صدارة الترتيب العام ويطمح الفريق في ظل توجهات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى وضع بصمة بارزة في البطولة العالمية التي شارك فيها منذ عام 2015 محققاً المركز الثالث في نفس العام ومنهياً موسم 2016 في مركز الوصيف، حيث غاب عن المشاركة في النسختين 2021 و2022 وعاد مجدداً ليرسم لوحة تنافسية رائعة وجديدة منذ الجولة الأولى التي أقيمت في إندونيسيا والجولة الثانية في جمهورية الصين الشعبية.

وحرصاً على استمرار التميز ولمزيد من العمل نفذت إدارة فيكتوري هذا البرنامج التدريبي المكثف في مسار مشابه لسباقات الزوارق السريعة -فورمولا1- داخل مياه نخلة جميرا بمشاركة ثنائي الفريق بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والسويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4.

متابعة

وتابع محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيرات الفريق الأزرق التي جرت بإشراف أحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري والجهاز الفني للفريق برفقة راديو مان الفريق وهما الإيطاليان فرانكو كارفالو ولوسيانو باربياتي إلى جانب الفريق الفني المختص بتجهيز الزوارق والمحركات.

فرصة سانحة

وأكد أحمد السميطي أن المعسكر التدريبي كان فرصة سانحة لإحداث المزيد من الانسجام بين المتسابقين والأطقم الفنية قبل التحول إلى منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم في فرنسا يوليو المقبل.

وأوضح السميطي أن المردود الفني في مسار السباقات كان جيداً خاصة وأن المكان تميز بالإنسيابية والكورس المغلق مما يخلق أجواء مشابهة للجولة المرتقبة التي ستقام في الشرق الفرنسي على مياه نهر ساوني المتاخم لمدينة ماكون المستضيفة للحدث.

ووجه مدير إدارة فيكتوري الشكر الجزيل إلى شركة نخيل ومجموعة نخيل البحرية على توفير المكان المميز للتدريب وكذلك مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنفيذ هذا البرنامج القصير كما شكر المتسابقين ستارك والفهيم والجهاز الفني والتقني الذي سعى لإنجاح التجارب متمنياً التوفيق للفريق في المشاركة المقبلة.

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