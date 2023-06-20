ماراثون زايد الخيري يبحث إطلاق رابع محطاته في «كيرلا»

المصدر: دبي - وام

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بحثت اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري إطلاق محطة جديدة في مسيرة العمل الرياضي الإنساني الكبير، في ولاية كيرلا الهندية قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للجنة، الذي عقد يوم الأحد في دبي، برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، مع وفد هندي رفيع المستوى ضم كلاً من: سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وبيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا.

كما حضر الاجتماع، يوسف علي موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو» العالمية، وأحمد محمد هلال الكعبي عضو اللجنة المنظمة العليا للماراثون.

وكانت مبادرة ماراثون زايد الخيري قد انطلقت في أبوظبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»عام 2001، ليقام كل عام لدعم المشروعات الخيرية والإنسانية، ثم امتد عطاؤها ليصل مدينة نيويورك في 2005، ثم مصر في 2014.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي: إن الاجتماع تضمن الاتفاق على الخطوط العريضة لإقامة محطة جديدة من مسيرة ماراثون زايد الخيري في ولاية كيرلا قبل نهاية العام الجاري على أن تشمل فعاليات الماراثون لاحقاً كل أرجاء الهند.

وأضاف: ننتظر خلال الأسابيع المقبلة وصول وفد رياضي هندي للاجتماع مع اللجان الفنية للجنة المنظمة للاتفاق على كافة الترتيبات لإقامة الماراثون، والذي نتوقع له أن يكون واحداً من أنجح نسخ الماراثون.

وذكر أن الماراثون سيواصل مسيرته الإنسانية عبر المحطة الجديدة الرابعة في قارة آسيا في ولاية كيرلا، إضافة إلى التخطيط لمحطة خامسة في قارة أفريقيا ستكون في نيجيريا خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أعرب سنجاي سودهيرعن تطلعه لإقامة هذا الحدث في بلاده، مؤكداً أن استضافة حدث بهذا الحجم والقيمة سيكون له تأثير كبير، متوقعاً تجاوباً هائلاً معه من قبل الشعب الهندي، خاصة في ظل علاقات الود والمحبة التي تربط البلدين الصديقين. وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً كبيراً على كافة الأصعدة، مضيفاً أن الترابط والتواصل الوثيق بين البلدين يتم تفعيله بطريقة متميزة.

بدوره، أكد بيناراي فيجايان، أن استضافة هذا الحدث الرياضي الخيري الكبير يعد دليلاً على عمق العلاقات الإماراتية الهندية، ويجسد التواصل بين الشعبين، موجهاً شكره للجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري على اختيار كيرلا لتكون محطة جديدة في جولات هذا العمل الإنساني الخيري الكبير.

من جانبه، قال يوسف علي، إن إقامة ماراثون زايد الخيري في الهند يعد فرصة للشعب الهندي لإظهار حبه وامتنانه للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقديره لدولة الإمارات.

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