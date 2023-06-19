«أبوظبي لرفع الأثقال» يستعد لتحدي بالي ببطولة داخلية

المصدر: أبوظبي – البيان

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نظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال بطولة داخلية بمقره في مدينة خليفة (أ) بأبوظبي، استعداداً للمشاركة في بطولة «الدولية، التي ينظمها الاتحاد الإندونيسي للعبة، في الفترة من 27 حتى 31 يوليو المقبل، والتي تمثل أول مشاركة خارجية للاعبي النادي.

وحضر البطولة عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، بجانب عبد الله حيي الشامسي، والدانة بني هاشم عضوي مجلس الإدارة، وخليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة.

وشارك في الاختبارات 15 لاعباً ولاعبة من مختلف الأوزان، وأظهروا خلالها مستويات عالية، عكست التطور الكبير على المستوى الفردي لكل لاعب، بعد التدريبات اليومية، التي استمرت طوال الفترة الماضية، كما أكدوا جاهزيتهم لأول مشاركة خارجية للنادي، الذي يخطط للمنافسة القوية فيها والعودة منها بحصاد مميز من الميداليات الملونة.

وعقب نهاية البطولة شكر عبد الله عيسى الزعابي اللاعبين على انضمامهم للنادي، وعلى الجهد الذي بذلوه في التحضيرات، وطالبهم بالمزيد في الفترة المقبلة، مشدداً على ثقته وأعضاء مجلس الإدارة في الفريق بكل عناصره من الرجال والسيدات، وفي قدرتهم على أن يلبوا التطلعات في الاستحقاقات المقبلة.

وقال: إن النادي يسخر كل إمكاناته وقدراته لإعداد وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، مبيناً أهمية الظهور بشكل مميز في بطولة بالي، مؤكداً دعم مجلس الإدارة لجميع اللاعبين في جميع المشاركات الداخلية والخارجية، وتمنى التوفيق للفريق في الفترة المقبلة.

تأكيد

من جهته أكد أفيناش باندو المدير الفني للنادي أن البطولة الداخلية عكست مستوى عالياً للاعبين، يمثل ثمرة للعمل الكبير من منظومة النادي من إدارة وجهاز فني ولاعبين في الأشهر الثلاثة الماضية، خصوصاً من حيث التكنيك، الذي تطور كثيراً عند جميع العناصر، وأدى إلى تحقيق نتائج مميزة جداً.

وقال باندو: «سعيد بما تم إنجازه، لكنني أتطلع إلى الأفضل دائماً، سنواصل الإعداد في المرحلة المقبلة حتى المغادرة إلى إندونيسيا، التي نذهب إليها من أجل المنافسة القوية في كل الأوزان، والوصول إلى منصة التتويج، لدينا مجموعة متنوعة من اللاعبين أصحاب القدرات العالية في جميع الأوزان من الرجال والسيدات، ويملكون رغبة وشغفاً كبيراً، ولديهم روح الإصرار والتحدي لذلك فإنا متفائل جداً بالقادم، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن القدرات الكامنة عند أعضاء الفريق ما زالت غنية، ولديهم الكثير ليقدموه، لذلك فإن الوعد دائماً هو التميز والنجاح في المشاركات المقبلة».

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