«الإمارات للدراجات» يواصل انتصاراته في سويسرا وسلوفينيا

المصدر: جنيف - وام

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واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انتصاراته في سويسرا وسلوفينيا، وحقق خوان أيوسو دراج الفريق انتصاراً في المرحلة الثامنة من سباق طواف سويسرا من سانت غالن إلى أبتويل، بطول 25.7 كم، وكاد يحقق الفوز باللقب العام للسباق، ولكن ذهب القميص الأصفر إلى ماتياس سكجيلموس من فريق تريك سيجافريدو بفارق 9 ثوان فقط بينهما.

وأعرب أيوسو عن سعادته بفوزه بهذه المرحلة، وتعد الثانية للفوز بسباق الزمن هذا العام وقال أنا سعيد لتحسن مستواي، بينما أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم فوزي بالتصنيف العام.

من ناحية أخرى احتل دييجو أوليسي من فريق الإمارات المركز الثالث في طواف سلوفينيا بعد أسبوع صعب من السباقات.

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