"المبارزة" تشارك بـ10 لاعبين في البطولة الآسيوية بالصين

المصدر: وام

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يشارك منتخب الإمارات للمبارزة في منافسات بطولة آسيا للعموم، التي تستضيفها مدينة ووشو الصينية حتى 22 يونيو الجاري، بـ10 لاعبين في إطار المشاركة بالبطولات التصنيفية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتضم قائمة لاعبي المنتخب 9 لاعبين رجال هم خالد المرزوقي، وحمد الجلاف وخليفة الكعبي في سلاح الفلوريه، وخليفة الزرعوني وعبد الله الحمادى ومحمد المازمي في سلاح الايبيه، وخليفة العبرى، وأحمد الحمادى وحامد المازمي في سلاح السابر، ولاعبة واحدة هي نوره البريكي في الفلوريه فتيات.

ويرأس البعثة موسى البلوشي الأمين العام لاتحاد، ومعه أسامة عادل مديراً فنيا، وجورجي مدربا للايبيه.

وأوضح علي المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، أن البطولة من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي يشارك فيها لاعبو منتخب الإمارات للاحتكاك واكتساب الخبرة، خاصة في ظل مشاركة مجموعة من أفضل لاعبي القارة، الراغبين في حسم تأهلهم إلى الأولمبياد

،مشيراً إلى أن البطولات التصنيفية على مستوى العالم المؤهلة للأولمبياد ستستمر على مدار العام حتى أبريل المقبل.

و لفت إلى انه بعد المشاركة في بطولة آسيا، سيخوض المنتخب بطولتين أخريين خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر، من 8 إلى 12 يوليو المقبل، ويليها بطولة العالم في ميلانو من 22 إلى 28 يوليو .



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