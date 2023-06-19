بطولة العالم في إيطاليا.. فضية لـ «أبوظبي للدراجات المائية» في الجولة الأولى

المصدر: البيان

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تمكن البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية من تحقيق المركز الثاني، والميدالية الفضية لفئة الحركات الاستعراضية بالجولة الأولى من بطولة العالم التي أقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، واختتمت مساء أمس الأحد وسط حضور عالمي كبير.

وتألق الملا في تقديم فاصل استعراضي مثير على دراجته في اليوم الأول من المنافسة، محققا 25 نقطة في المرحلة الأولى يوم السبت، بينما تعرضت دراجته لعطل مفاجئ في اليوم الثاني ما حرمه من المشاركة على الدراجة الأساسية واستخدم الدراجة الاحتياطية التي حقق بها 22 نقطة في الفقرة المخصصة له في اليوم الثاني، وبذلك أنهى مجموع الجولة الأولى في المركز الثاني برصيد 47 نقطة وهو الرصيد نفسه للمتصدر الإيطالي روبرتو مارياني حيث يشترك الاثنان في الرصيد نفسه من النقاط.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة تنظيم 10 فئات لمختلف أنواع الدراجات المائية وحضور أبطال عالميين في هذه الجولة.

ويعد راشد الملا حاليا صاحب الرصيد الأفضل في المشاركات ضمن هذه الفئة بحكم أنه حامل لقب البطولة لخمسة مواسم متتالية، ويسعى إلى تكرار هذا الإنجاز خلال الموسم الحالي والدفاع عن اللقب في هذه المنافسة.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن تعطل دراجة راشد في اليوم الختامي كان سببا في عدم إحرازه للعلامة الكاملة التي تميز في تحقيقها في كل المواسم السابقة.

وأكد أنه على ثقة بأن مشوار المنافسات الدولي خلال صيف 2023، سيكون حافلا بالإنجازات لفريق أبوظبي، لدعم إنجازات الرياضة الإماراتية البحرية ، في كل مشاركاتها بكافة البطولات البحرية الدولية في الزوارق السريعة والدراجات المائية والشراع الحديث.

وقال: "نتطلع إلى موسم متميز آخر مع فريق أبوظبي عبر كل مشاركاته، وسنقدم الصورة المشرفة للرياضة البحرية الإماراتية بالمنافسة على كافة الألقاب والاستمرار في رحلة تحقيق المراكز الأولى".

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