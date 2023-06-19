«الإمارات للدراجات» يواصل انتصاراته في سويسرا وسلوفينيا

المصدر: البيان

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حقق خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية انتصارًا قويًا آخر في المرحلة الثامنة من سباق طواف سويسرا من سانت غالن إلى أبتويل (بطول 25.7 كم)، حيث أنهى مسار السباق بزمن قدره 32:25.

وسجل الدراج البالغ من العمر 20 عامًا سرعة متوسطة أمس بلغت 47.5 كيلومتر في الساعة وكاد أن يحقق الفوز باللقب العام للسباق، ولكن في النهاية، ذهب القميص الأصفر إلى ماتياس سكجيلموس من فريق تريك سيجافريدو بفارق 9 ثوان فقط بينهما.

وهذا هو الفوز الثالث والثلاثين هذا العام بالنسبة للنجم الإسباني الصاعد.

وأعرب أيوسو عن سعادته بفوزه بهذه المرحلة التي هي الثانية للفوز بسباق الزمن هذا العام وقال" أنا ممتن لتحسن المستوى في هذا النوع من السباقات، بينما أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم فوزي بالتصنيف العام بهذا الهامش الصغير".

واستدرك: لكن ماتياس كان قويًا حقًا لذلك أهنئه على هذا الفوز. أهدي فوز المرحلة لجينو (مادير)، حيث بذل الجميع هنا قصارى جهدهم من أجله هذه الأيام لتكريم ذكراه".

وفي الوقت نفسه شهد طواف سلوفينيا المزيد من الإثارة على منصة التتويج بالنسبة لفريق الإمارات حيث احتل دييجو أوليسي المركز الثالث بشكل عام بعد أسبوع صعب من السباقات.

وحصل ماتيج موهوريك (من فريق البحرين – فيكتوريوس) على المرحلة النهائية في نوفو ميستو، كما حل فيليبو زانا (من فريق جيكو-ألولا) في المركز الأول.

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