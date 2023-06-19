«آستانا جراند سلام».. منتخب الإمارات للجودو يحرز فضية وزن 100 كجم

المصدر: البيان

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توج لاعب منتخبنا الأول للجودو ظفار كوسوف بفضية وزن تحت 100 كجم مع ختام بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023 التي استضافتها العاصمة الكازاخية آستانا.

وأقيمت المنافسات بمشاركة 42 دولة، وتمثل تلك الفضية إنجازا جديدا للجودو الإماراتي في ظل مشاركة أبرز المصنفين العالميين في مختلف الأوزان، ما وضع جودو الإمارات في صدارة الدول العربية المشاركة والرابع عشر في الترتيب العام لمنتخبات البطولة.

وكان لاعبنا ظفار على بعد دقيقة واحدة من ذهبية هذا الوزن، التي فاز بها اللاعب الروسي ماتفي كانيوفسكي الذي فاز على ظفار 1 / 0، بعد لقاء متكافئ كان فيه ظفار ندا قويا، ولم يسعفه عامل الوقت لإدراك التعادل والحسم بالإسكور الذهبي.

واستحق اللاعب الروسي الشاب اللقب الذهبي مواصلة لتألقه في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى، بفوزه هذا الموسم بذهبية الجائزة الكبرى الأسبوع الماضي في طاجكستان، وقبلها ذهبية بطولة منغوليا وفضية بطولة أبوظبي جراند سلام في 2022، في الوقت الذي خرج فيه المصنف الأول لهذا الوزن البلجيكي نيكيفوروف توما، والمصنف الثالث في الوزن نفسه الإيطالي بيريلي جينارو من البطولة بدون ميداليات.

وكان لاعبنا أرام جرجوري قد خسر مباراته في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كجم، أمام اللاعب الفرنسي القوي نجيب هامبو صاحب فضية البطولة، أما اللاعب معروف عمر فقد خسر أيضا مباراته أمام بطل جورجيا اينانيش سابا.

وأشاد مدرب منتخبنا فيكتور بمستوى اللاعبين واللاعبات خلال منافسات بطولة آستانا، مثمنا دعم وتشجيع سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو ومتابعة واهتمام ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة مشرف الفريق الأول.

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