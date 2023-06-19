جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يتوج بسباق فورمولا-1

المصدر: أ ف ب

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أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في العامين الاخيرين المركز الاول في سباق جائزة كندا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال.

وقاد فيرستابن الذي حقق فوزه الثاني تواليا في كندا والرابع تواليا والسادس في ثمانية سباقات هذا الموسم والـ41 في 171 سباقا مسيرته الاحترافية، فريقه ريد بول الى فوزه الـ100 في بطولة العالم، متقدما على سائقي استون مارتن الاسباني فرناندو الونسو ومرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

وفرض فيرستابن سيطرته على السباق منذ البداية حيث انطلق من المركز الاول للمرة الرابعة والعشرين في مسيرته الاحترافية وحافظ عليه حتى النهاية دون ان يخسره حتى عندما دخل الى المرآب في اللفتين 12 و42.

وقال فيرستابن مبتسما عقب نهاية السباق "أنا سعيد جدا الآن. الفوز رقم 100 للفريق - إنه أمر مذهل".

وتساوى فيرستابن في عدد الانتصارات مع الراحل البرازيلي أيرتون سينا، وعزز موقعه في صدارة الترتيب العام في طريقه الى اللقب العالمي الثالث تواليا.

وبدورهما خاضا سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والاسباني كارلوس ساينس جونيور سباقا رائعا أنهياه في المركزين الرابع والخامس تواليا بعدما انطلقا من العاشر والحادي عشر.

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