أمريكا وبريطانيا إلى نهائي مونديال «سلة الكراسي» بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تأهل المنتخبان الأمريكي والبريطاني إلى نهائي بطولة العالم لكرة سلة الكراسي التي تختتم منافساتها غداً، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في مركز دبي التجاري العالمي.

وهذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها المنتخبان في نهائي مونديال سلة الكراسي آخرها في النسخة الماضية التي استضافتها مدينة هامبورغ الألمانية.

وحسم المنتخب الأمريكي، الذي يحمل 6 ألقاب في رصيده، تأهله إلى المباراة النهائية للمرة 12 في تاريخه بفوزه أمس على نظيره الهولندي بنتيجة 52 – 41.

لقب

ونجح المنتخب البريطاني حامل اللقب في التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه بتغلبه على منتخب الإيراني بنتيجة 64 - 44، ويملك المنتخب البريطاني الذي يخوض النهائي الثاني على التوالي لقبين عالميين حصل عليهما في النسختين 1 و13.

خطوة

من جهة أخرى، بات المنتخب الهولندي للسيدات على بعد خطوة من الاحتفاظ بلقبه في بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة، بعد نجاح الهولنديات في بلوغ المباراة النهائية، بفوزهن على المنتخب الأمريكي بنتيجة (73 - 65)، في مباراة أقيمت أمس لحساب الدور نصف النهائي في البطولة التي تستضيفها دبي ويسدل الستار عنها غداً الثلاثاء.

وحافظت سيدات هولندا في دبي على سجلهن الخالي من الهزائم، ونجحت لمرة جديدة بأسلوب مفهوم «المنتخب المتكامل» في بسط إيقاعهن دفاعياً وهجومياً ونيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (19-11 و16-10 و20-15)، فيما لم يشفع للاعبات أمريكا نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (29 - 17) الذي لم يكن كافياً لهن بالعودة بنتيجة المباراة.

وتدين سيدات هولندا في انتصارهن إلى تألق قائدة المنتخب ماريسكا بيجير بحصدها لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 32 نقطة، بجانب تصدرها قائمة أكثر اللاعبات التقاطاً للكرات المرتدة عن السلة الـ «ريباوند» بإجمالي 19 محاولة ناجحة، كما تألق للهولنديات جناح المنتخب بو كارمير باعتلائها قائمة أكثر اللاعبات تمريراً للكرات الحاسمة لزميلاتها بواقع 9 تمريرات.

سعادة

من جانبه، أعرب ماجد العصيمي مدير البطولة، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عن سعادته بما حققته بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة «دبي 2022»، والتي يسدل عليها الستار الثلاثاء، من نجاحات كبيرة وإشادة دولية ليس فقط من الاتحاد الدولي للعبة، بل أيضاً من خلال رسائل الشكر التي وصلت إلى اللجنة المنظمة للبطولة من الوفود المشاركة.

وأكد العصيمي، أن المكاسب في استضافة الحدث العالمي متعددة، في مقدمتها تأكيد مكانة الإمارات وخاصة دبي في تمكين أصحاب الهمم في كافة المجالات، وتأكيد مكانة دبي في تنظيم الأحداث العالمية في تنظيم استثنائي في حدث يقام لأول مرة عربياً وشرق أوسطياً، وذلك بشهادة الوفود التي أدلوا بآرائهم من خلال الاستبيان الذي تم توزيعه عليهم لمعرفة آرائهم في البطولة والتنظيم بشكل عام، وجاءت ردود الفعل مفخرة وتأكيداً على قدرة الكوادر الإماراتية في تنظيم أكبر الأحداث.

وأضاف: إن إطلاق أول منتخب إماراتي للسيدات على هامش هذه النسخة وإشادة الاتحاد الدولي بالخطوة الأولى كانت من المكاسب أيضاً، كما أن فرق العمل بنادي دبي لأصحاب الهمم أصبحت مؤهلة بصورة احترافية في التعامل مع الأحداث العالمية، وهو ما يجعل سقف طموحاتنا بلا حدود في استضافة أكبر الأحداث العالمية في مختلف الألعاب.

تسامح

كما أشاد مدير البطولة، بشركاء النجاح وجميع لجان البطولة والرعاة والمتطوعين والإعلام، وقال: «بصفتنا جزءاً من العمل في وطن التسامح، تتم دعوتنا للعمل مع جميع الاتحادات الدولية، واللجان البارالمبية في مختلف بقاع العالم، من أجل دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتطوير رياضاتهم والتحول إلى مجتمعات دامجة لهذه الفئة».

وسام

وتابع العصيمي: «إشادة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، بالمونديال وسام على صدورنا جميعاً كون سموه الداعم والمتابع والمحفز لفرسان الإرادة».

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