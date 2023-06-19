منافسات قوية في «سن الفطامين» بالذيد

المصدر: الذيد - البيان

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شهدت منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الذيد، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن منافسات قوية وأسفرت عن فوز «الشاهينية»، و«خير» لعلي الكتبي بلقبي الشوط الأول والثالث، و«مكحول» لحمد حمود الكتبي، بالشوط الثاني، و«شاهين» لـحمدان سالم بالشوط الرابع.

من جانب، أكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباقات الهجن التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن على مدار العام، أسهمت في إحداث نقلة نوعية، كما زادت من إقبال ملاك الهجن على السباقات بشكل عام، وسباق سن الفطامين بشكل خاص والذي يشهد إقبالاً كبيراً من ملاك الهجن في الإمارات ودول مجلس التعاون.

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