إسماعيل القرقاوي: المنامة استحق لقب «السوبر ليغ الآسيوي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، بمناسبة فوز فريق المنامة بلقب «السوبر ليغ الآسيوي» لكرة السلة وصعوده لنهائيات البطولة القارية في أعقاب تغلبه على الكويت في المباراة النهائية التي استضافها نادي شباب الأهلي في دبي.

نجاح

ووجه إسماعيل القرقاوي الدعوة للمنتخبات والأندية البحرينية للمشاركة في البطولات العربية، وقال: كرة السلة البحرينية حققت نجاحات كبيرة على المستويين الخليجي والآسيوي، وتحظى بحضور جماهيري كبير؛ ما يساعد على نجاح أية بطولة تستضيفها البحرين، وعن تقييمه لنتائج شباب الأهلي ممثل الإمارات بالبطولة، قال القرقاوي: الفريق واجه ظروفاً صعبة جداً قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، وأثرت على نتائجه وابتعاده عن دائرة المنافسة.

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