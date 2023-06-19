«فزاع 3» خامساً في «أكس كات رومانيا» للزوارق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حل زورق«فزاع 3» بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي في المركز الخامس بالسباق الثاني في منافسات جائزة رومانيا الكبرى 2023، الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» 2023 التي أسدل الستار على فعالياتها أمس في مدينة كونستانسا على مياه بحيرة سيوتغيول، وأضاف 18 نقطة جديدة إلى رصيده في البطولة العالمية ليصبح 158 نقطة في المركز الثاني للترتيب العام بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الزورق البريطاني «جي بي 8» والذي توج بطلاً للسباق الثاني بعد أحداث دراماتيكية.

وعاند الحظ سفراء رياضة الإمارات في السباق الرئيسي الثاني، حيث فوجئ بمشكلة فنية في إحدى مراوح الزورق قبل اللفات الأخيرة، عندما كان الفريق يهم بالاحتفال بالمركز الأول. وكان الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي في موقف لا يحسدان عليه ليعملان بقدر كبير لإكمال ثلثي اللفات ويكتفيان في نهاية السباق بالمركز الخامس والحصول على النقاط ليبقى الأمل كبيراً في الجولات المقبلة من البطولة العالمية، خصوصاً وأن الفارق نقطة واحدة مع الزورق المتصدر. وكان الزورقان الإيطالي -الأسترالي «222 أوف شور 10» والإيطالي «أتش بي آي 96» تقدما نحو نحو الصدارة في انطلاقة السباق، وخلفهما زورق «فزاع 3» لكن بعد 6 لفات خرج «222 أوف شور 10» بسبب عطل فني.

ترتيب الزمن

وكان زورق «فزاع 3» نجح في الفترة الصباحية من انتزاع لقب سباق الزمن بجدارة ليواصل تصدره الترتيب العام لبطولة الزمن في موسم 2023، مضيفاً 35 نقطة جديدة إلى رصيده، معززاً موقفه في المركز الأول برصيد 205 متقدماً على صاحب المركز الثاني زورق «222 أوف شور 10» الذي يملك 190 نقطة وصاحب المركز الثالث زورق«أتش بي آي 96» الذي يملك 146 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز