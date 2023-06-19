«الجمباز الإيقاعي» يدشن مشاركة الأولمبياد الخاص الإماراتي في«الألعاب العالمية»

المصدر: برلين - البيان

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دشن لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي في برلين، بمنافسات الجمباز الإيقاعي، عقب حفل الافتتاح الذي انطلق بحضور الوفود المشاركة في الأولمبياد، وشهد مشاركة لاعب من كل دولة، ومثّل الإمارات غانم المعمري، وقام مع لاعبي الدول الأخرى، وأثناء دخول مواكب الدول إلى موقع الحفل، قام اللاعبون بالانفصال عن فرقهم والتوجه إلى نهر الأولمبياد الخاص، لسكب المياه التي أحضروها من أوطانهم، كرمز للاستمرارية والتعاون والترابط، وقام المعمري، بحمل مياه جمعها من واحة العين.

ويشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي ببعثة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوامها 167 فرداً في 20 رياضة، ببعثة تجمع ما بين اللاعبين من أصحاب الهمم، ويبلغ عددهم 72 لاعباً، والشركاء الموحدين، ويبلغ عددهم 31 لاعباً، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري المصاحبين للبعثة.

ويتنقل لاعيونا خلال مشاركتهم ، بين 17 موقعاً محدداً لمنافسات الرياضات التي يشاركون فيها، والتي تتضمن السباحة، والريشة الطائرة، والبولينغ، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والجمباز الإيقاعي، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: مع انطلاق ألعاب برلين 2023، يحدونا الكثير من الثقة والأمل في أداء لاعبينا الذين بذلوا جهوداً مكثفة في الاستعداد، واستمرت تدريباتهم لشهور، الكل يريد أن يرفع علم الإمارات عالياً، وأن يعكس قيم المجتمع الإماراتي كالدمج والتسامح والاجتهاد التي لمسها العالم خلال ألعاب أبوظبي 2019.

وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي أعلن عن تدريباته للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023 تحت شعار «الطريق إلى برلين»، وبدأت التدريبات منذ شهر يناير الماضي. وتضمنت تنظيم 4 معسكرات تدريبية، منها ثلاثة داخل الدولة، تم تنظيم المعسكرين الأولين في مدينة العين في شهري يناير ومارس، وعقد المعسكر الثالث في شهر مايو على مستوى الدولة، فضلاً عن عقد معسكر في اليابان لفريق كرة القدم الموحد للسيدات.

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