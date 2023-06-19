«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «دولية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو «جولة دبي» التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وأسفرت نتائج الختام عن تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً، وكوماندو جروب في مركز الوصيف، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث. وأضفت الجماهير التي توافدت لمؤازرة اللاعبين في الختام أجواء تنافسية مثيرة مع مجموعة من النزالات القوية، التي جمعت عدداً من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

مكاسب

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: نجحت الجولة في تحقيق مكاسب عدة من خلال استقدام عدد من أبرز نجوم البساط العالميين، خصوصاً من حملة الحزام الأسود الذين أثروا المنافسات بأدائهم الاستثنائي، ووفرت البطولة بيئة ملائمة للكشف عن المواهب المحلية الصاعدة من فئات البراعم والأشبال بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الرياضة في الدولة.

تطوير

وأكد الشامسي أن مثل هذه البطولات تساهم في تطوير أداء اللاعبين المشاركين وصقل مواهبهم، لا سيّما أنها توفر فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين متمرسين، وتكسبهم الخبرة في التحضير بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة. كما أشاد الشامسي بالأداء المتطور للاعبي الإمارات وقدرتهم على مجاراة أقوى اللاعبين، لافتاً إلى أن مستوياتهم الفنية تتطور بشكل مستدام.

مواهب

وتابع الشامسي: يثبت لاعبو الإمارات أنهم الرقم الصعب في كل بطولة، وكعادتهم نجحوا في تقديم أداء رفيع في هذه الجولة، وحصد الكثير من الميداليات الذهبية في الفئات المختلفة، ولابد من الإشادة بجهود الأندية والأكاديميات المحلية في العمل وفقاً لرؤية الاتحاد التي ترتكز على بناء المواهب والاستثمار في قدراتها لتشكل المخزون الاستراتيجي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.

برامج

وأشاد إبراهيم الحوسني أحد مدربي المنتخب للمراحل السنية بالأداء القوي للاعبي الإمارات في البطولة، ولفت إلى أهمية بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في تطور رياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً، بالنظر إلى العدد الهائل من البطولات التي تنظمها في مختلف دول العالم.

تفوق

ونجح سلطان العويس لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق ذهبية المحترفين (حزام أسود) عن وزن 62 كلغم ، وقال :أبناء وبنات الإمارات لا يرتضون إلا بالمراكز الأولى وهذا الإنجاز بمثابة رد بعض الجميل للوطن والقيادة واتحاد الجوجيتسو.

اللحظة الأهم

وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: شهدت جولة دبي مشاركة قياسية من مدارس وأكاديميات من مختلف الدول، ما يعد مؤشراً مهماً على أهمية بطولات AJP بالنسبة لمسيرة اللاعبين الاحترافية وتأهلهم إلى بطولات الرابطة الأعلى تصنيفاً. ومع بقاء أقل من 5 أشهر على انطلاقة النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيستو، وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، يحرص اللاعبون من شتى أنحاء العالم على التواجد القوي في بطولات الرابطة، والوصول إلى منصات التتويج في إطار مساعيهم لتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية وفقاً للنظام المعتمد لدى الرابطة، وبالتالي ضمان تواجدهم في أبوظبي نوفمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز