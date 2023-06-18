أمريكا وبريطانيا يتأهلان لنهائي مونديال سلة الكراسي المتحركة بدبي

المصدر: وام

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تأهل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى نهائي بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال، والتي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل في ختام منافسات البطولة التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي.

ونجح المنتخبان في حسم مقعديهما في المباراة النهائية، بعد تخطيهما مباراتي نصف النهائي اليوم “الأحد”، بفوز الولايات المتحدة الأمريكية على هولندا 52 -41، وفوز بريطانيا على إيران 64-44.

ويسعى المنتخب البريطاني، حامل اللقب، للفوز باللقب الثالث في تاريخه، بعد نسختي 1973 والنسخة الماضية 2018، فيما يسعى المنتخب الأمريكي لتحقيق اللقب السابع في تاريخه بعد آخر كأس فاز بها عام 2002، حيث يعد أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب المونديال.

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