الأولمبياد الخاص الإماراتي يستهل مشاركاته في الألعاب العالمية بمنافسات الجمباز الإيقاعي

المصدر: وام

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استهل لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي في برلين، بمنافسات الجمباز الايقاعي، عقب حفل الافتتاح الذي كان قد انطلق بحضور جميع الوفود المشاركة في الأولمبياد وشهد مشاركة لاعب من كل دولة، ومثل الإمارات غانم المعمري، وقام مع لاعبي الدول الأخرى، بجمع مقدار بسيط من الماء من وطنه.

وأثناء دخول مواكب الدول إلى موقع الحفل، قام اللاعبون بالانفصال عن فرقهم والتوجه إلى نهر الأولمبياد الخاص، لسكب المياه التي أحضروها من أوطانهم، كرمز للاستمرارية والتعاون والترابط، وقام المعمري، بحمل مياه جمعها من واحة العين.

ويشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي ببعثة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوامها 167 فردا في 20 رياضة.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: "مع انطلاق ألعاب برلين 2023، يحدونا الكثير من الثقة والأمل في أداء لاعبينا الذين بذلوا جهوداً مكثفة في الاستعداد، واستمرت تدريباتهم لشهور، الكل يريد أن يرفع راية الإمارات عالياً، وأن يعكس قيم المجتمع الإماراتي كالدمج والتسامح والاجتهاد التي لمسها العالم خلال ألعاب أبوظبي 2019".

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