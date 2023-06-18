22 نادياً إماراتياً تدعم «ميثاق السيدات» في الغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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وقعت أندية الغولف في الدولة، والبالغ عددها 22 نادياً، ميثاق السيدات في لعبة الغولف، في تأكيد على إثبات التزامها المجتمعية، بتنمية اللعبة بين النساء والفتيات في المنطقة، ويحسب للإمارات، أنها الدولة الأولى التي على الإطلاق قامت جميع أندية الغولف فيها بالتوقيع على مبادئ الاتفاقية التي تتماشى مع مبادئ ميثاق دعم النساء الصادر عن (R&A) الجهة التي تنضوي تحت مظلتها غالبية أنديه الغولف على العالم.

وجاء الإعلان عن توقيع الميثاق، خلال الاجتماع الذي عقد في عقارات جميرا بدبي، وحضره مدير تطوير الغولف في النادي الملكي القديم (R & A) جاكي ديفيدسون، ومدير التطوير في منطقتي الشرق الأوسط والهند في (R&A) نيل غراهام، وممثلون عن جولة موانئ دبي العالمية ومدير اتحاد الإمارات للغولف أكرم سكيك، وممثلو أنديه الدولة، والعديد من المهتمين ووسائل الإعلام المحلية والخارجية.

1300 منظمة في 75 دولة

ويأتي انضمام أندية الإمارات للغولف، ليضاف على قائمة 1300 منظمة في 75 دولة للتوقيع على الميثاق الذي انطلق في عام 2018، ويهدف إلى الالتزام على مستوى الصناعة وتطوير ثقافة أكثر شمولاً داخل لعبة الغولف حول العالم، وتمكين المزيد من النساء والفتيات من التقدم وتطوير إمكاناتهن على جميع مستويات الرياضة، وتعزيز التركيز على التوازن بين الجنسين، وتوفير موقف موحد لصناعة الغولف، وإلزام الاتحادات والمنظمات الوطنية بدعم التدابير التي تستهدف زيادة مشاركة النساء والفتيات والأسر في لعبة الغولف.

التزامات الميثاق

وتتضمن التزامات الميثاق التي تعهدت بها أندية الغولف في الإمارات تشجيع المزيد من ظهور النساء والفتيات على مواقع الويب وقنوات التواصل الاجتماعي وتوفير التدريب والتعليم للموظفين وأصحاب المصلحة لتعزيز التنوع والإدماج وخلق مسار لتشجيع النساء على الاستمرار في المشاركة في الرياضة من عضوات الأكاديمية النسائية الجدد إلى عضوية النادي، مع تمكين النساء أيضاً من الاستمتاع بمهن ناجحة تعمل ضمن صناعة الغولف، وإنشاء مراجعات ربع سنوية بين بطل الميثاق والإدارة لتقييم تنفيذ الالتزامات الحالية.

الإمارات سباقة

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: نفتخر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى في العالم التي سجلت جميع نوادي الغولف الـ 22 في ميثاق النساء في الغولف، وأضاف يعد الاحتفال اليوم بالسيدات في لعبة الغولف مثالاً رائعاً على المبادرات المختلفة التي يمكن أن تقدمها (R & A) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع إشهار الغولف للسيدات هذا هو الوقت المثالي للاحتفال بتوقيع جميع أندية الغولف الإماراتية المنتسبة على الميثاق والتعاون لتشجيع لعبة الغولف للسيدات.

تفاؤل بالمستقبل

أوضحت جاكي ديفيدسون، مدير تطوير الغولف في (R & A)، خلال المؤتمر الصحافي «لقد حفزت مبادرة Women in Golf Charter صناعة الغولف حول رؤية مشتركة للغولف وقادت التغيير، منذ عام 2018 شهدنا أكثر من 1300 منظمة في 75 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، تلتزم بالميثاق وتطوير لعبة الغولف للسيدات والفتيات، نحن نشهد بالفعل فوائد هذا في أعداد المشاركة في لعبة الغولف حول العالم، وهو اتجاه تتحمل (R & A) وجميع الموقعين مسؤولية تجاه استمراره».

دور كبير للإمارات

وبدوره أضاف نيل جراهام مدير التطوير - الشرق الأوسط والهند في (The R & A): «تتمتع دولة الإمارات بتاريخ عظيم في دعم لعبة الغولف على أعلى المستويات بما في ذلك استضافة بطولات المحترفين ونخبة الهواة لأفضل لاعبي الغولف في العالم، ولكن من المهم بالقدر نفسه إتاحة الفرصة للجميع لتجربة الغولف والاستمتاع به، معرباً عن سعادته بتوقيع الـ 22 نادي غولف في الإمارات، وإن ذلك سيجعل الغولف، كرياضة ترحيبية وجاذبة للنساء للمشاركة والمساهمة، مشاركاً في تحقيق المزيد من النجاح للعبة في الدولة.

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