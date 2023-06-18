«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «دولية أبوظبي للجوجيتسو» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو «جولة دبي» التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلا، وكوماندو جروب في مركز الوصيف، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث.

كذلك أضفت الجماهير التي توافدت لمؤازرة اللاعبين في اليوم الختامي أجواء تنافسية مثيرة مع مجموعة من النزالات القوية، التي جمعت عددا من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

نجاح ومكاسب

من جانبه، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: نجحت هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) في تحقيق مكاسب عدّة من خلال استقدام عدد من أبرز نجوم البساط العالميين خصوصا من حملة الحزام الأسود الذين أثروا المنافسات بأدائهم الاستثنائي، ووفرت البطولة بيئة ملائمة للكشف عن المواهب المحلية الصاعدة من فئات البراعم والأشبال بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الرياضة في الدولة.

احتكاك قوي

وأكد الشامسي أن مثل هذه البطولات تساهم في تطوير أداء اللاعبين المشاركين وصقل مواهبهم، لا سيّما أنها توفر فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين متمرسين، وتكسبهم الخبرة في التحضير بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة. كما أشاد الشامسي بالأداء المتطور للاعبي الإمارات وقدرتهم على مجاراة أقوى اللاعبين، لافتا إلى أن مستوياتهم الفنية تتطور بشكل مستدام.

بناء المواهب

وتابع الشامسي: يثبت لاعبو الإمارات أنهم الرقم الصعب في كل بطولة، وكعادتهم نجحوا في تقديم أداء رفيع في هذه الجولة، وحصد الكثير من الميداليات الذهبية في الفئات المختلفة، ولابد من الإشادة بجهود الأندية والأكاديميات المحلية في العمل وفقا لرؤية الاتحاد التي ترتكز على بناء المواهب والاستثمار في قدراتها لتشكل المخزون الإستراتيجي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية".

أفضل البرامج

بدوره، تحدّث إبراهيم عبدالله الحوسني أحد مدربي المنتخب الوطني للمراحل السنية عن أسباب الأداء القوي والمتزن للاعبي الإمارات في البطولة والتي من أبرزها اعتماد أفضل البرامج التدريبية لدى الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، منوها بأن موسم الجوجيتسو لا يتوقف على مدار العام، ولا يكاد ينتهي الموسم حتى يتم التحضير تلقائيا للموسم الجديد، الأمر الذي يبقي اللاعبين على أتم الجاهزية والاستعداد لخوض البطولات".

خطوة متميزة

ولفت الحوسني إلى أهمية بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP في تطور رياضة الجوجيتسو محليا وعالميا، بالنظر إلى العدد الهائل من البطولات التي تنظمها في مختلف دول العالم، مثنيا على خطوتها المتميزة في إفساح المجال للمرة الأولى ومن خلال جولة دبي لمشاركة فئات البراعم والأطفال في المنافسات بصفتهم الركيزة الأساس لتطور الرياضة.



180 مشارك

وعبّر الحوسني عن سعادته بوصول عدد المشاركين في جولة دبي إلى 1800 لاعب ولاعبة يمثل الأطفال والبراعم نسبة كبيرة منهم ما يعكس الدور الكبير للأسر والعائلات في تشجيع أبنائهم على ممارسة اللعبة، وزيادة وعيهم بدور هذه الرياضة في ترسيخ قيمها النبيلة في نفوسهم وشخصياتهم، وتعزيز صحتهم البدنية والعقلية.

اللحظة الأهم

وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: " شهدت جولة دبي مشاركة قياسية من مدارس وأكاديميات من مختلف الدول، ما يعد مؤشرا مهما على أهمية بطولات AJP بالنسبة لمسيرة اللاعبين الاحترافية وتأهلهم إلى بطولات الرابطة الأعلى تصنيفا. ومع بقاء أقل من 5 أشهر على انطلاقة النسخة الخامسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيستو، وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، يحرص اللاعبون من شتى أنحاء العالم على التواجد القوي في بطولات الرابطة، والوصول إلى منصات التتويج في إطار مساعيهم لتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية وفقا للنظام المعتمد لدى الرابطة، وبالتالي ضمان تواجدهم في أبوظبي نوفمبر المقبل.

تتويج مستحق

وتميزت منافسات البطولة بحضور جيد للاعبين واللاعبات الذين توافدوا من خارج الدولة وتمكنوا من تحقيق عدد من الميداليات الملونة، وفي هذا الإطار تقول اللاعبة الروسية أليفتينا كوروستيليفا من أكاديمية "جيمنازيوم تيم" في موسكو (حزام أزرق)، والتي حصدت ذهبية الهواة لوزن 95 كج:" سعيدة بتحقيق الميدالية الذهبية في المنافسات والانتصار في جميع النزالات التي خضتها اليوم. كان قراري صائبا بالتوجه من موسكو إلى دبي للمشاركة في البطولة كونها من البطولات التي تثري مسيرة اللاعبين وتساهم في تعزيز تصنيفهم الدولي. المرحلة القادمة مهمة جدا بالنسبة لي، ومتفائلة جدا بالتواجد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

القادم أفضل

وقالت ميثاء شريم حزام بنفسجي من نادي بني ياس والتي نجحت في اقتناص ذهبية المحترفات لوزن 49 كج:"أشعر بسعادة كبيرة للتتويج في جولة دبي والحصول على الذهبية. سعيدة جدا بالأداء الذي قدمته اليوم وهو نتيجة الكثير من التضحيات والتدريبات الطويلة في الأيام الماضية. لدينا عدد من الاستحقاقات المهمة القادمة، ولا نزال في البداية، لكننا نتسلح بروح العزيمة والإصرار لمواصلة مسيرة النجاح، ولعّل إنجاز اليوم سيشكل حافزا لنا لمواصلة طريق الانتصارات وتحقيق الإنجازات".

تفوق إماراتي

كما نجح سلطان العويس لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق ذهبية المحترفين (حزام أسود) عن وزن 62 كجم وقال في هذا الإطار:" أهدي هذا الإنجاز لدولة الإمارات قيادة وشعبا، وإلى أسرة النادي وكل من دعمني للوصول إلى هذه المرحلة المهمة في مسيرتي".

وأضاف:" أبناء وبنات الإمارات لا يرتضون لأنفسهم إلا المراكز الأولى وهذا الإنجاز هو بمثابة رد بعض الجميل للوطن والقيادة واتحاد الإمارات للجوجيتسو الذين يسخرون جميع الإمكانات ويوفرون الظروف الملائمة لنا لتحقيق الإنجازات وصعود سلّم الأمجاد".

عمل كبير

وأوضح البرازيلي ريناتو جاردوزو من أكاديمية كوماندو جروب الذي حقّق ذهبية الحزام الأسود عن فئة المحترفين لوزن 94 كج:" بطولة رائعة على الأصعدة كافة، وحضور جماهيري ساعدنا في تخطي أصعب لحظات النزال، لا سيّما النزال النهائي الذي كان تنافسيا للغاية فكلانا كان يطمح للتتويج بالذهب".

وأضاف:" استعديت جيدا تحت إشراف المدربين قبل انطلاقة البطولة، وتابعنا عن كثب طريقة أداء اللاعبين الذين كان من المتوقع أن أنازلهم اليوم، من خلال مشاهدة تزالات سابقة لهم، وكانت خطوة ناجحة ساهمت في تفوقي عبر استخدام تقنيات لم يتوقعها الخصم".

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