المنامة بطل سلة غرب آسيافي دبي

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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حقق المنامة البحريني لقب النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا لكرة السلة في دبي، بفوزه على الكويت 67-59 في المباراة النهائية بصالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، وشهد اليوم الختامي، انتزاع «بي سي آستانا» الكازاخستاني الميدالية البرونزية، بفوزه على الرياضي اللبناني 94-90، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل المنامة والكويت إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال 2023، بصفتهما البطل والوصيف لغرب آسيا. وتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بصحبة المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للسلة ، خاجيريان، ورئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي، الفريق محمد المري، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي وعضو المكتب التنفيذي والمدير المالي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، عبد اللطيف الفردان.

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