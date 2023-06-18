«فزاع 3» يتصدر «اكس كات رومانيا»

المصدر: دبي ـ البيان

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واصل زورق «فزاع 3» بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي تألقه في بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات 2023»، محققاً انتصاره الرابع على التوالي في السباقات الرئيسية .

وذلك في منافسات جائزة رومانيا الكبرى، الجولة الثالثة، والتي تختتم اليوم في مدينة كونستانسا المطلة على البحر الأسود، ويتنافس خلالها زورق «فزاع 3» في بحيرة سيوتغيول مع 6 زوارق قوية تسعى امطاردته على الصدارة.

وتمسك زورق الإمارات بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» مضيفاً 35 نقطة جديدة عززت صدارته في الترتيب العام برصيد 140 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين أقرب الملاحقين الزورق الإيطالي«أتش بي آي 96» والذي حل ثانياً في السباق الأول أمس محققاً 30 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 134 نقطة.

تفوق

ونجح الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي في الوصول أولاً إلى خط النهاية مكملين مسافة السباق التي وصلت إلى 68.1 ميلاً بحرياً ، واستلما العلم الشطرنجي في خط النهاية ليرفرف علم الإمارات عالياً في منصة التتويج، حيث احتفل الثنائي بالفوز بلقبي السباق الأول وسباق الزمن. وكان زورق «فزاع 3» برهن على حسن تجهيزه من خلال النتائج المسجلة في التجارب الرسمية أول من أمس وتصفيات أفضل زمن.

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