«الشارقة» يتصدر«دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو »

المصدر: دبي - البيان

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أسفرت منافسات اليوم الثاني من بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية، جولة دبي، التي تم تخصيصها لفئات الناشئين والشباب والأساتذة، عن فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وحلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث، وحضرمراسم التتويج محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وينظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر.

وتتواصل اليوم فعاليات البطولة في يومها الثالث، بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.

نجاح تنظيمي

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية، نجحت في ترسيخ مكانتها ضمن أقوى البطولات العالمية، التي تستقطب نخبة اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية.

ونوّه بالخبرة الكبيرة والتجربة الناجحة للرابطة في تنظيم العديد من البطولات في مختلف مدن وعواصم العالم، واستقدام أفضل اللاعبين المشاركين في تلك البطولات إلى أبوظبي، ليختتموا موسمهم بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الأرفع على الإطلاق.

وأوضح البطران أن معدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة، تعكس حرصهم على الارتقاء في التصنيف، عبر حصد المزيد من النقاط، كما لفت إلى أهمية مثل هذه البطولات في تطوير المواهب المحلية، من خلال الاحتكاك مع أمهر اللاعبين، وأكثرهم تميزاً على الساحة الدولية.

نموذج استثنائي

وأثنى البطران على قوة المنافسة، منوهاً بالتنظيم المشرّف والاحترافية العالية لفرق العمل، لافتاً إلى أنّ استضافة آلاف اللاعبين واللاعبات من الفئات المختلفة خلال بطولة واحدة، يتطلّب إرساء وتطبيق أرفع المعايير التنظيمية، والعمليات والخدمات اللوجستية، والاستعانة بأفضل اللجان التحكيمية.

وضمان التغطية الإعلامية التي تواكب الحدث، وهو ما يتجلى من خلال البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في مختلف إمارات الدولة، حيث أرست نموذجاً استثنائياً من النجاح، وصل بأصدائه إلى جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كل متطلبات الارتقاء برياضة الإمارات، ودعم أبنائها في الوصول إلى القمة.

جسر تواصل

وأكد طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن جولة دبي تواصل سلسلة نجاح بطولات الرابطة، منوها بأن رياضة الجوجيتسو أصبحت جسراً مهماً من جسور التواصل بين الإمارات ودول العالم، وأكبر دليل على ذلك، مشاركة لاعبين من أكثر من 50 دولة في المنافسات، تتقدمها البرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان وتايلاند ومصر العربية والسعودية.

وأضاف: ترسخ دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، ريادتهما على صعيد الرياضة، كأكبر مطور للعبة على مستوى العالم، وأصبحت بطولات الرابطة، ومن ضمنها جولة دبي التي تقام في نفس التوقيت مع بطولات أخرى للرابطة حول العالم، وجهة رئيسة لنخبة الأبطال العالميين الطامحين لبلوغ القمة.

استراتيجية التميز

وقال عمر كمال سميع مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: يحرص النادي على الوجود بقوة والمشاركة في جميع بطولات الاتحاد والرابطة خلال الموسم الرياضي، والدفع باللاعبين الصغار والشباب والمحترفين، لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المنصة الفريدة في إعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة، واعتلاء منصات التتويج، بما ينسجم مع استراتيجية النادي القائمة على تحقيق التفوق والتميز.

البناء من القاعدة

وأضاف: نجح أشبالنا في منافسات اليوم الأول من البطولة في انتزاع الصدارة والتفوق على أبرز الأندية والأكاديميات، وفي منافسات اليوم الثاني، تمكن أبطالنا الناشئون من تحقيق حصيلة وفيرة من الميداليات، ونحن نرى في هذا الإنجاز انعكاساً لمسيرتنا الناجحة، وأننا على الطريق الصحيح.

وأكد عبد الرحمن الشريف من دولة الكويت، ولاعب أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية (حزام أصفر)، والفائز بذهبية الناشئين وزن 50 كلغم: «سعيد بالوجود في البطولة الرائعة، وتحقيق الفوز أمام لاعبين بارعين والتتويج بالذهب»، وقال: «أود أن أشكر دولة الإمارات واتحاد الإمارات للجوجيتسو على التنظيم الرائع، والترحيب بنا للمشاركة والمنافسة على الألقاب».

وعبّرت اللاعبة زمزم الحمادي من أكاديمية بالمز الرياضية (تيم 777)، عن سعادتها بتحقيق ذهبية الحزام الأزرق وزن 57 كلغم عن فئة الشابات، وقالت: «أشعر بالفخر، لأنني أمضي بثبات نحو تحقيق أحلامي وطموحي في هذه الرياضة. تمكنت من تخطّي عدد من أمهر اللاعبين، وخضت نهائياً قوياً مع بطلة برازيلية، وأديت المهمة بنجاح».

وقال الكولومبي جوني رودريغز من أكاديمية كوماندو جروب، والحائز على ذهبية فئة الأساتذة 1 حزام بني وزن 94 كلغم:

«التنظيم مذهل، والبطولة بمواصفات عالمية تحفزك على تقديم الأفضل، ولا أفوت فرصة المشاركة في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، لأنني حريص على اكتساب خبرات جديدة، وتقنيات تساعدني على التقدم خطوة إضافية نحو الحزام الأسود».

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