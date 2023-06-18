هانغتشو تكشف عن ميداليات «الألعاب الآسيوية»

المصدر: (هانغتشو - البيان)

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كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقررة في هانغتشو بالصين عن ميداليات الدورة، ضمن فعالياتها بمناسبة العد التنازلي للدورة المقرر انطلاقها في 23 سبتمبر المقبل.

أطلق على ميدالية الألعاب تسمية تشان تشوي، وهي عنصر أساسي إضافي في دورة الألعاب الآسيوية، إلى جانب الشعار والتمائم «كونغ كونغ وتشين تشين وليان ليان»، ونظام الألوان والشعلة الأبدية.

تعبر ميدالية تشان تشوي عن الميزات الجغرافية لمدينة هانغتشو، وترمز إلى هانغتشو بوصفها عاصمة للحضارة البيئية، مع المناظر الطبيعية والمياه الصافية والتلال الخضراء، كما تظهر الروح الرياضية عبر تسلق المرتفعات .

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