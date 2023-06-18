منتخب «سيدات الطائرة» يكثف استعداداته لـ«الألعاب العربية»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يشارك المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات في بطولة ودية تقيمها إحدى أكاديميات الدولة يوم 25 الجاري.

وتأتي المشاركة ضمن استعدادات «الأبيض» للمنافسة في دورة الألعاب العربية بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل. ويقود المنتخب الوطني المدرب المصري عصام عبد المعطي، ومعه في الجهازين الفني والإداري والطبي، التونسيتين نعيمة بن عامر مساعد المدرب، ومريم بن عمر معالجة طبية، والاثنين استعارة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأروى أحمد مديرة المنتخب الوطني.

قائمة

وتضم قائمة منتخب الطائرة للسيدات 12 لاعبة تم اختيارهن لتمثيل الإمارات في الدورة العربية، وهن علياء ناصر، أسماء أحمد، ندوة وسيم، مشاعل سالم، منى عباس وأمينة مال الله من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بدور يوسف وسمية عبدالله من نادي سيدات الشرقية، منى حيدر، حصة إسماعيل، مروة حديد وسارة عيسى من نادي الوصل.

وتجدر الإشارة إلى أن معسكر منتخب السيدات، استعداداً للدورة العربية بدأ الأربعاء الماضي، ومن المقرر استمراره حتى موعد السفر إلى الجزائر يوم 4 يوليو المقبل، للمنافسة في مسابقة اللعبة التي تنطلق يوم 6 من الشهر نفسه.

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