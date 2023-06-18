انطلاق دوري الترايثلون في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون عن إطلاق النسخة الثانية من دوري اللعبة بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتقام المنافسات عبر 12 جولة، وستكون مفتوحة لجميع المشاركين من مختلف الأعمار والفئات.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري في جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي في الأول من أكتوبر، وتنتهي في الشارقة في أبريل 2024.

وكشف الاتحاد عن تفاصيل الموسم الجديد خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة، بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون وبخيت القرص عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات، والعديد من الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد والشركات المنظمة للسباقات.

وأكد عبد الملك جاني أن إقامة نسخة منتظمة من مسابقة الدوري سيكون لها دورها في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتمكين المدربين من اختيار عناصر للمنتخبات الوطنية.

وقال بخيت القرص عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة إن وجود عدد من الشركاء والرعاة المتعاونين مع الاتحاد سيكون له الدور في دعم اللعبة وإقامة المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

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