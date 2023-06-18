120 لاعباً ولاعبة في «رماية موظفي الشارقة» غداً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنطلق غداً منافسات بطولة الرماية الخامسة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الذيد الثقافي الرياضي وإشراف مجلس الشارقة الرياضي. يشارك في البطولة 120 لاعباً ولاعبة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة في نسختها الخامسة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة.

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