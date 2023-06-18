اتحاد الكاراتيه يشيد بدور شرطة الفجيرة

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الذي أشاد بدور شرطة الفجيرة في إنجاح البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد بالإمارة.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، الحرص على المشاركة والتفاعل مع كافة البطولات والأحداث الرياضية، التي تنظمها الاتحادات والمؤسسات في الدولة، بما يخدم صالح الرياضة الإماراتية بوجه عام.

من جانبه، ثمن الرزوقي دور شرطة الفجيرة في تأمين بطولات الاتحاد التي تقام في الفجيرة، وإسهامها في إنجاح مثل تلك البطولات الدولية.

حضر اللقاء العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والمدراء العموم بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، فيما ضم وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه اللواء «م» الرزوقي، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي.

وأهدى اللواء «م» الرزوقي شهادة الحزام الأسود «7 دان» الفخري من الاتحاد الدولي للكاراتيه ودرعاً تذكارية إلى اللواء محمد بن غانم الكعبي، وهي الشهادة التي يمنحها الاتحاد الدولي للكاراتيه لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات والشخصيات المهمة بالدول، وذلك تعبيراً عن شكره للقيادة العامة لشرطة الفجيرة لتعاونها مع اتحاد الإمارات للكاراتيه في إنجاح البطولات التي ينظمها.

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