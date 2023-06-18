عبد الله البسطي: دبي مركز إشعاع عالمي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، أن دبي باتت مركز إشعاع عالمي لأصحاب الهمم ويتجلى ذلك من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ضمن استراتيجية خاصة لحماية حقوق أصحاب الهمم وتشمل عدة محاور، باعتبارهم مكوناً رئيسياً في المجتمع وتهيئة الظروف الملائمة لهم لتحقيق طموحاتهم في كافة المجالات.

مشيراً إلى أن دبي أرض المبادرات والمعارض والمؤتمرات واقتران اسمها بأي حدث عالمي ضمانة لنجاحه و ظهوره بأفضل صورة لما تملكه من خبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات الكبرى وتمتعها بالبنية التحتية المتطورة والإمكانيات الهائلة على مستوى الخدمات الراقية في مختلف القطاعات، موضحاً أن الإمارات عامة ودبي خاصة سباقتان دائماً في استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى.

استراتيجية مجتمعية

وأضاف الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: وضعت دبي من البداية استراتيجية مجتمعية تتضمن مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، وأولت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم كل الاهتمام بأصحاب الهمم وتعزيز مشاركاتهم في مختلف الفعاليات الرياضية وغيرها.

جاءت تصريحات معالي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، خلال زيارته، صباح أمس، مقر بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتختم منافساتها بعد غد الثلاثاء.

نسخة استثنائية

ووجه معالي عبدالله البسطي الشكر إلى اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ومدير البطولة ماجد العصيمي وفرق العمل المختلفة ووسائل الإعلام والمشرفين على القرية التراثية، ولدور الجميع في تقديم نسخة استثنائية لبطولة العالم خصوصاً أن دبي أول مدينة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

ومثمناً جهود جميع اللجان العاملة التي أظهرت البطولة بالصورة المشرفة التي تعكس الوجه المشرق للإمارات وكما عودتنا دبي دائماً.

وشهد معالي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جانباً من مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه العراقي ضمن منافسات تحديد المراكز في بطولة الرجال ومباراة منتخبي الجزائر والبرازيل في بطولة السيدات.

كما تفقد معاليه برفقة أحمد الحمادي نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية مختلف مرافق البطولة التي تضم ملعبين رئيسين و4 ملاعب تدريب وعيادة طبية وغرف تبديل الملابس لجميع المنتخبات والقرية التراثية التي تقام على هامش المونديال.

نصف النهائي

على جانب آخر، تقام اليوم مباراتا نصف نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث يجمع اللقاء الأول المنتخب الأمريكي أحد أبرز المرشحين للقب مع نظيره الهولندي بداية من الساعة 12:15 ظهراً، فيما تنطلق المباراة الثانية الساعة 16:45 .

وتجمع المنتخب البريطاني حامل اللقب ومنتخب إيران الذي يبلغ هذا الدور للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال هامبورغ 2018 عندما أنهى مشاركته في المركز الرابع. ولن يكون المنتخب الأسترالي ضمن المربع الذهبي لبطولة العالم لأول مرة منذ 25 عاماً بعدما خسر في ربع النهائي أول من أمس من المنتخب الأمريكي بنتيجة 32 - 47.

وكان المنتخب الأسترالي يتواجد باستمرار ضمن الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائي منذ مونديال 1998 عندما حصل على المركز الرابع، وحقق النتيجة نفسها في مونديال 2002 قبل أن يترجم تطور مستواه في مونديال 2006 بالحصول على الميدالية البرونزية ويحصد اللقب لأول مرة في مونديال 2010 وأصبح في 2014 ثاني منتخب يحتفظ باللقب في تاريخ كأس العالم بعد المنتخب الأمريكي.

حاملات اللقب

وفي منافسات بطولة السيدات، واصلت حاملات اللقب سيدات هولندا سلسلة انتصاراتهن المتتالية في «مونديال» سلة دبي، بعد أن نجحت الهولنديات، أمس في حجز مقعدهن للدور نصف النهائي في منافسات السيدات، بفوزهن على المنتخب الكندي بنتيجة (66 - 47)، في مباراة جمعتهما في افتتاح الدور ربع النهائي.

ونجحت سيدات هولندا في بلوغ المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن انتزعن الميدالية البرونزية في نسخة 2014، وتتويجهن باللقب في النسخة الماضية 2018.

سيدات الطواحين

واتكلت الفرقة الهولندية لمرة جديدة على مفهوم «المنتخب المتكامل» لينجح سيدات الطواحين في بسط إيقاعهن دفاعياً وهجومياً على مجريات لقائهن أمام المنتخب الكندي، التي انعكست على نيلهن الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع (19 - 17 و16 - 11 و16 - 5 و15 - 13).

وتدين سيدات هولندا في انتصارهن إلى تألق قائدة المنتخب ماريسكا بيجير بحصدها لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 25 نقطة، بجانب تصدرها قائمة أكثر اللاعبات التقاطاً للكرات المرتدة عن السلة الـ«ريباوند» بإجمالي 13 محاولة ناجحة.

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