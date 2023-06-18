راشد الملا جاهز لـ«مونديال الدراجات المائية» في إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد بطل العالم للحركات الاستعراضية ونجم فريق أبوظبي راشد الملا لخوض المرحلة النهائية من الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم للدراجات المائية والمقامة في مدينة أولبيا في إيطاليا اليوم الأحد وبمشاركة قوية من أكثر من سبعين متسابقاً في مختلف فئات البطولة.

وينشد راشد الملا الدفاع عن لقبه في فئة الحركات الاستعراضية عبر المنافسة والذي توج به في الموسم الماضي وهي الخامسة أيضاً على التوالي إذ بدأ بحصد اللقب من موسم سنة 2018 وحتى سنة 2022 في إنجاز رياضي قوي وفريد للبطل الإماراتي.

لقب

وحقق راشد الملا لقب السنة الماضية بعلامة كاملة بعد تسجيله مئة نقطة في الترتيب العام أهدته لقب موسم سنة 2022 وبجدارة، ويطمح إلى إكمال المشوار عبر الجولة الأولى والافتتاحية في أولبيا.

وتنطلق المرحلة الختامية اليوم إذ سيكون التنافس حاضراً بين المشاركين في فئة الحركات الاستعراضية من أجل الوصول للنقاط الأعلى وتسجيل أفضل المراكز وحصد النقاط منذ جولة البداية، يذكر أن الملا قد حقق لقب الحركات الاستعراضية قبل أشهر قليلة أيضاً في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، من جهته وجه راشد الملا الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وكشف عن التحدي الكبير الذي يواجهه في أولى جولات المنافسة بحكم استعداد أغلب المشاركين والمنافسين لتقديم فاصل استعراضي قوي وقال: أحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن لقب البطولة، وعن الاسم الكبير الذي أمثله في المنافسة، وأتمنى أن أوفق في إنهاء الجولة في الصدارة كي أسجل بداية قوية للموسم الخاص بالدراجات المائية.

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