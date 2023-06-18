3 مباريات لمنتخبنا في ختام «آستانا غراند سلام» للجودو

المصدر: دبي - البيان

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يختتم منتخبنا الأول للجودو اليوم مشاركته في بطولة آستانا غراند سلام 2023، التي انطلقت مبارياتها أول من أمس على صالة باريز الرياضية في مدينة آستانا العاصمة الكازاخية، بمشاركة 334 لاعباً ولاعبة من 42 دولة.

والتي تبلغ جوائزها النقدية 154 ألف يورو، بجانب الجوائز العينية والتذكارية المقدمة من الاتحاد الكازاخستاني، وتشمل جولة اليوم الختامية إقامة منافسات الوزن الثقيل مسكاً للبطولة التي يختتمها منتخبنا بثلاثة لقاءات يلتقي فيها لاعبنا أرام جرجوري مع اللاعب الفرنسي الشاب نجايب هامبو ضمن تصفيات الدور التمهيدي لوزن «تحت 90 كغم».

ويلعب لاعبنا ظفار كوسوف في وزن «تحت 100 كغم» مع الفائز من لقاء الألماني المخضرم فراي كارل والأوزبكي الشاب منصوروف محماد، بينما يلعب لاعبنا معروف عمر، المصنف السابع، مباراته الافتتاحية في الدور التمهيدي لوزن «فوق 100 كغم» مع الجورجي الشاب إينانيش سابا.

الجولة الافتتاحية

وكانت الجولة الافتتاحية للبطولة شهدت خوض منتخبنا 3 مباريات ، قدم فيها أبطال جودو الإمارات مستويات متقدمة على الرغم من قسوة الحكام، خاصة مباراة لاعبنا نارمند الثانية في وزن تحت 66 كغم أمام بطل كازاخستان، صاحب الأرض والجمهور الغفير، اللاعب قيرغيز غوسمان، الذي فاز بالأسكور الذهبي على الرغم من احتجاج الطاقم الفني لمنتخبنا بعد أن نجح لاعبنا في المباراة الأولى في تخطي بطل رومانيا بورس لوسيان، الذي فاز بفضية الوزن.

نتائج

وعلى مستوى اللاعبات، خسرت لاعبتنا بشيرات مباراتها في وزن تحت 52 كغم أمام بطلة اليابان الذهبية ريوكو تاكيدا بالأسكور الذهبي، في الزمن الإضافي، لتحصل اليابانية صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد ريو في عام 2016.

والميدالية البرونزية في ألعاب طوكيو، وميدالية بطولة العالم للجودو - الدوحة 2023، في نهاية منافسات تلك البطولة على الفضية، أما اللاعبة باتسو فقد خسرت مباراتها في «وزن تحت 57 كغم» أمام بودولاك أرليتا 1/صفر. وقد أضافت المشاركة لمنتخبنا المزيد من النقاط التي تساعده في بلوغ أولمبياد باريس 2024.

وتقف إيطاليا في الصدارة برصيد ذهبيتين، مع ختام الجولة الأولى، فيما جاءت فرنسا بالمرتبة الثانية بذهبية وفضية وبرونزية، ثم إسبانيا بالرصيد نفسه، وحلت كازاخستان، على الرغم من مشاركتها بعدد 51 لاعباً ولاعبة، في المركز الرابع بذهبية وفضية.

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