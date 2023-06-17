الزورق "فزاع 3" يفوز بسباق رومانيا الأول ويحافظ على صدارة بطولة العالم

المصدر: وام

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حقق زورق "فزاع 3" بقيادة الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي انتصاره الرابع على التوالي في السباقات الرئيسية لبطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- 2023 وذلك في منافسات جائزة رومانيا الكبرى - الجولة الثالثة - والتي تختتم غداً الأحد بالسباق الثاني في مدينة كونستانسا.

وعزز الزورق الإماراتي صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات - مضيفا 35 نقطة ليرفع رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 140 نقطة ليوسع الفارق مع الزورق الإيطالي "أتش بي آي 96"، والذي حل ثانيا في السباق الأول اليوم السبت، ورفع رصيده إلى 134 نقطة.

وأقيم السباق، اليوم، على مياه بحيرة سيوتجيول، وبلغت مسافته 68.1 ميل بحري.

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