دبي تحتفي ببراعم الجوجيتسو في «دولية أبوظبي للمحترفين»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي منافسات بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية، جولة دبي، بمشاركة واسعة لفئات البراعم والأطفال والأشبال، وسط حضور جماهيري كبير، من العائلات، وأجواء استثنائية من الحماس والتشجيع.

وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من أندية وأكاديميات الدولة من عمر 4 إلى 13 عاماً، في خطوة تدعم خطط وبرامج واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصقلها في سن مبكرة، وإعداد الجيل القادم من الأبطال الراغبين في احتراف الرياضة، ومواصلة سلسلة إنجازات الدولة على المنصات القارية والعالمية كافة.

وتصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منافسات اليوم الأول، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية وصيفاً، وأكاديمية أدما بالمركز الثالث. وتستكمل اليوم منافسات البطولة ببرنامج حافل لفئات الناشئين، والشباب، والأساتذة.

أداء مميز

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالأداء البطولي للبراعم، وتمتعهم بروح المثابرة والإصرار والرغبة في تحقيق الانتصار، منوهاً بالدور البارز للعائلات في تشجيع أبنائهم ومواكبتهم خطوة بخطوة في بدء مسيرتهم الاحترافية، انطلاقاً من إيمانهم بقدرة هذه الرياضة على صقل شخصيتهم، وإعداد جيل قوي وقادر على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تحقيق الإنجازات.

وأضاف: «يولي اتحاد الجوجيتسو أهمية خاصة للفئات السنية الصغيرة، من خلال تخصيص منافسات لفئة الأطفال، في معظم بطولات أجندة الاتحاد، لا سيما أن هذه الخطوة تعكس البعد الاستراتيجي لرؤية الاتحاد في التركيز على النشء، باعتباره يمثل عماد مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة، والقاعدة الصلبة التي يتم البناء عليها لمواصلة مسيرة الإنجازات، وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات على صعيد الرياضة».

وتقدّم الظاهري بالشكر لإدارة نادي النصر على استضافة الحدث، لافتاً إلى أهمية دور الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة الداعم لجهود الاتحاد في تعزيز انتشار الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين.

فرصة

وقال البرازيلي رافاييل جويديز مدرب فئات البراعم والأشبال بأكاديمية الوحدة للجوجيتسو: «إن بطولات بحجم بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تمثل فرصة حقيقية للأبطال الصغار كونها تدخلهم في أجواء البطولات الكبرى والصخب الجماهيري المصاحب ، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم وتمكينهم من التغلب على رهبة النزالات».

وتابع: المشاركة في البطولات هي التحدي الحقيقي للصغار، خصوصاً أنهم ينازلون لاعبين بقدرات متفاوتة، ما يؤهلهم إلى التعامل مع تحديات جديدة وإدارة النزال تحت الضغط، واكتساب الخبرة.

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