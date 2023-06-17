«الطواحين» تنهي حلم الأسطورة بمونديال «سلة الكراسي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أنهى منتخب «الطواحين الهولندية» حلم أسطورة كرة السلة على الكراسي المتحرك باتريك أندرسون قائد منتخب كندا، وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، والملقب بـ «مايكل غوردان» السلة على الكراسي المتحركة، وفاز منتخب هولندا على نظيره الكندي في ربع نهائي مونديال دبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة أمس بنتيجة 68 - 53، ليبعده عن المنافسة على اللقب.

وأكد أندرسون (43 عاماً) أكبر اللاعبين سناً في البطولة أنه كان يتطلع لقيادة منتخب بلاده لتحقيق اللقب الثاني في مشواره قبل استضافة كندا النسخة المقبلة على أرضها في 2026.

وساهم أندرسون في فوز منتخب بلاده بلقب السلة في دورات البارالمبية 3 مرات، وقاده للتتويج بلقب مونديال 2006، وهذه المرة الرابعة التي يشارك فيها بمنافسات بطولة العالم، حيث شارك في نسخ 1998 و2002 و2018.

وقال أندرسون الملقب بـ «الموسيقار» إن منتخب بلاده جاء إلى دبي بحثاً عن لقب المونديالي الثاني، لكن الأمور سارت عكس التوقعات بخروجه من ربع النهائي على يد المنتخب الهولندي. وأضاف: كنا متحمسين للذهاب بعيداً في البطولة والمنتخب الهولندي من المنتخبات القوية وسبق أن لعبنا أمامه وعلى دراية كبيرة به وبطريقة اللعب وأبرز لاعبيه، لكن بعض التفاصيل جعلته يحسم المباراة.

وأشار أندرسون سفير كرة السلة على الكراسي المتحركة إلى أنه يريد أن ينشر اللعبة في كل مكان في العالم ومساعدة الصغار على ممارستها، منوهاً إلى أنه تعرض لحادث عندما كان عمره 10 سنوات وبعد عام من الذهاب إلى المستشفيات، بدأ في مواجهة الحياة بممارسة الرياضة إلى أن اتجه إلى السلة عام 1991.

وانضم إلى منتخب الناشئين وشارك معه في بطولات العالم 1997 و2001، ولعب مع الكبار بعمر 14 سنة، كما شارك في دورات بارالمبية أعوام 2000 و2004 و2012.

وحول حبه للموسيقى، قال: الموسيقى جزء من حياتي وحرصت على دراستها في الجامعة، وكونت فرقة موسيقية، ولدي قدرة على كتابة الأغاني، ورفضت عرضاً للاحتراف في ألمانيا بسبب انشغالي مع فرقتي، والآن أعيش مع الرياضة والموسيقى بشكل دائم.

تأهل

من جهة أخرى، تأهل منتخب إيران إلى نصف نهائي بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة عقب تغلبه على نظيره الألماني 70 - 68 في افتتاح مباريات ربع النهائي، وقدم المنتخبان أقوى مباريات البطولة وأكثرها إثارة.

وسيطر المنتخب الإيراني على الربعين الأول والثاني لينتهي الشوط الأول لصالحه 40 - 29.

دخل المنتخب الألماني أجواء اللقاء في الربع الثالث وقلص النتيجة إلى 55 - 44، أما الربع الرابع فشهد إثارة كبيرة، حيث سيطر المنتخب الألماني وأحرز لاعبوه 8 نقاط متتالية ويتقلص الفارق إلى نقطتين، ولكن الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز إيران.

مناقشة

في غضون ذلك، تنطلق اليوم، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والذي تستضيفه دبي، على هامش بطولة العالم المقامة حالياً بمركز دبي التجاري العالمي .

وتتضمن أجندة الـ «كونغرس»، التي تستمر على مدار 3 أيام في فندق هيلتون الحبتور، مناقشة تقارير الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية المتعلقة بالمنافسات والتصنيفات والجوانب الفنية للعبة، قبل أن تختتم الاجتماعات بإجراء الانتخابات على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة في آخر أيام الاجتماعات.

وشهدت الأيام الماضية تقدم الرئيس الحالي الألماني أولف ميهرنيس، منفرداً للترشح على مقعد الرئاسة، تمهيداً لإعادة انتخابه بالتزكية لدورة جديدة.

4 مرشحين

وسيتم انتخاب نائب رئيس من بين 4 مرشحين على هذا المقعد من هولندا وتايبيه (الصين) والنمسا وكندا. وتشهد قائمة المرشحين لمقعد العضوية تواجد مرشح عربي وحيد هو اللبناني توفيق علوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على مدار دورتين سابقتين، الذي يدخل للانتخابات للمرة الثالثة.

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