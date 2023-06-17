بني ياس يكرم أبطال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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كرمت إدارة نادي بني ياس لاعبي ولاعبات الجوجيتسو بالنادي من مختلف الفئات السنية، في حفل مميز بالصالة الرياضية للنادي بالشامخة في أبوظبي، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة النادي، والعميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس ومسؤولي اللعبة.

جاء التكريم بعد الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها أبطال وبطلات النادي في اللعبة خلال موسم 2022 - 2023، وتضمنت أكثر من 15 كأساً توزعت على فئات الرجال والسيدات والشباب والأشبال، وأصبح لاعبو النادي علامة مميزة في رياضة الإمارات، ويشكلون أكثر من 70 % من روافد المنتخبات التي تمثل الوطن في مختلف المحافل.

وعبر اللاعبون عن سعادتهم بالتكريم المميز الذي يمنحهم دافعاً معنوياً كبيراً للاستمرار في التألق بطموح تحقيق أرقام قياسية جديدة، والعمل على المحافظة على المستويات المميزة التي من شأنها رفع اسم الإمارات في رياضة الجوجيتسو عالياً، وتحقيق الميداليات الذهبية في المشاركات الدولية.

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