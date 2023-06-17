زورق فزاع 3 يخوض تحدي كونستانسا اليوم

المصدر: بوخارست - البيان

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يخوض زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي اليوم تحدي السباق الأول في منافسات جائزة رومانيا الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2023 والتي انطلقت ظهر أمس وتستمر حتى يوم غدٍ على مياه بحيرة سيوتغيول في مدينة كونستانسا التاريخية في البحر الأسود.

ويسعى الثنائي العالمي عارف ونادر على متن زورق فزاع 3 للمحافظة على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم 2023 بعد نجاحهما في اعتلائها عقب 3 انتصارات متتالية خلال الجولتين الأولى والثانية واللتين جرتا في إيطاليا على مياه البحر الأدرياتيكي المتاخم للبحر الأبيض المتوسط.

ويعرف الثنائي العالمي والطامح لمعانقة اللقب العالمي وإهدائه إلى الإمارات أهمية المنافسة في الجولة الثالثة، حيث تمكن زورق فزاع 3 من حصد 105 نقاط في الجولتين الأولى والثانية وضعته في الصدارة برصيد 105 نقاط بفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين زورق (أتش بي آي 96) ومن الأهمية بمكان تحقيق الفوز والنتائج الإيجابية لتوسيع الفارق قبل المراحل الحاسمة.

وكانت مراحل المنافسة في الجولة الثالثة قد بدأت منذ يوم أمس من خلال التجارب الرسمية على الزوارق وخوض أولى مراحل التنافس وهي محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول المقرر اليوم بداية من الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات الساعة الثالثة والنصف بتوقيت رومانيا.

حرص

وقد حرص الجهازان الفني والإداري لفريق فزاع 3 على الوصول مبكراً إلى العاصمة الرومانية بوخارست ومنها إلى عروس البحر الأسود المدينة التاريخية كونستانسا.

حيث قام الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي بالإشراف على كامل التجهيزات قبل فترة كافية، خاصة وأن طبيعة المنافسة في الجولة الثالثة سوف تختلف عن الجولتين الأولى والثانية لانتقال الزوارق والمحركات إلى المياه العذبة في البحيرة الجميلة (سيوتغيول) وهو نفس المكان الذي شهد مشاركة سفراء رياضة الإمارات عامي 2007 و2009.

وينافس زورق فزاع 3 في البطولة العالمية عدة زوارق تمتلك نفس طموح المنافسة والقتال على تحقيق الهدف وهي زورق أتش بي آي 96 ممثل إيطاليا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 104 نقاط وزورق جي بي 8 ممثل بريطانيا .

والثالث في الترتيب برصيد 98 نقطة وزورق كيو 8 أويلز 17 ممثل الكويت الرابع برصيد 81 نقطة وصاحب المركز الخامس زورق كونسول بروكيرز 22 ممثل إيطاليا الذي يملك 66 نقطة وزورق سويكات 2 ممثل السويد سادس الترتيب برصيد 52 نقطة وزورق 222 أوف شور 10 ممثل أستراليا وإيطاليا والذي يأتي سابعاً برصيد 48 نقطة

ذكريات

ويحمل الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي ذكريات مميزة مع بطولات العالم للزوارق السريعة وتحديداً -الفئة الأولى - مع زوارق فيكتوري تيم في المدينة الرومانية العتيدة (كونستانسا) تحديداً، والتي اعتادت على استضافة هذه الفعاليات، حيث ستكون وللمرة الثالثة على موعد مع إحدى تلك البطولات ومع حدث مختلف هو بطولة العالم اكس كات التي تتنافس للمرة الأولى في بحيرة سيوتغيول.

ارتباط

ويرتبط عارف سيف الزفين مع مدينة كونستانسا بذكريات رائعة وجميلة، فقد شهدت ميلاد موهبته الحقيقية عندما قاد زورق فيكتوري عام 2007 للمرة الأولى في ذات المكان مبتدراً مشواره العالمي ومحققاً الفوز في جائزة رومانيا التي كانت بوابة له في نفس العام للفوز بالقب العالمي الأول رفقة المتسابق الراحل الفرنسي جون مارك شانسيز.

وتوهجت في عام 2009 الثنائية العالمية القوية بين البطلين عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، حيث قادا معاً زورق فزاع 3 في بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- وتألقا معاً في قمرة القيادة، حيث تفوقا في السباق الرئيسي لجائزة رومانيا وتوجا باللقب الذي كان بداية لحسم اللقب العالمي عام 2009.

توهج

وهجت في عام 2009 الثنائية العالمية القوية بين البطلين عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، حيث قادا معاً زورق فزاع 3 في بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- وتألقا في قمرة القيادة، حيث تفوقا في السباق الرئيسي لجائزة رومانيا وتوجا باللقب الذي كان بداية لحسم اللقب العالمي عام 2009.

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